Pablo Alborán se ha convertido en uno de los mayores referentes musicales de nuestro país, y no es para menos. A lo largo de su carrera artística han sido muchas las canciones del malagueño con las que ha escrito su nombre en lo más alto, siendo ‘Saturno’ una de ellas.

El tema llegó a oídos del público en el año 2017 y, desde entonces, se ha convertido en uno de sus grandes emblemas. Un sencillo cuyos versos tratan de una ruptura amorosa y cuyo significado ha sido oficialmente desvelado por el artista en su reciente entrevista para ‘El País’.

«Uno piensa en las cosas que hubieran podido pasar y no han pasado. Y pasan los años y piensa en lo que pudo haber pasado: todos los proyectos que pensabas con alguien a quién querías se quedaban en el imaginario y ese imaginario nos lo ha robado ‘Saturno’», comienza explicando Pablo Alborán. Pero, tal y como ha explicado, para conocer mejor el mensaje de la canción hay que remontarse entre 200 y 400 años atrás.

«‘Saturno’ parte de un cuadro de Goya y otro de Rubens, que está representado por un señor que está devorando a su hijo. A partir de ahí me puse a buscar y es una representación mitológica de la leyenda o el mito de Saturno que era una deidad romana, el dios de la agricultura, y también estaba representado por Cronos en la mitología griega y representa el control del tiempo que no perdona y no falla nunca: siempre acaba las cosas», señala el artista.

Cabe recordar que en la mitología, el dios Saturno devoraba a sus hijos por culpa de un pacto previo, el cual señalaba que podría reinar, pero no tener descendencia. De ahí la canción de Pablo Alborán. Siendo más específicos, se trata de una metáfora de como las personas acabamos con ciertas cosas que queremos, recurriendo con ello el andaluz a los planetas y los satélites para situar aquello que se pierde con las relaciones, como los hijos, los besos, etc.

«Estaba en la casa de mis padres en Benalmádena en un estudio que tengo con mi hermano donde hacíamos nuestras primeras maquetas y todos los veranos o navidades vuelvo ahí. Casi todas acaban naciendo ahí y me obsesioné con una canción de Zoé que se llama Luna, que es maravillosa y con un ritmo ternario con una cadencia que me encantaba. Me dejé llevar y empecé a dibujar la melodía en base a esa cadencia. Allí siempre tengo tiempo de poder profundizar sobre las cosas que me interesan y uno de ellos fue el cuadro, la mitología y lo que representa y se me fue la pinza y así escribí la canción», recuerda.

«El planeta de Saturno tiene los anillos y me pareció una analogía interesante jugar con el tiempo y los anillos. Como que nuestros anillos que representan el amor nos lo ha robado Saturno, que es el tiempo y se ha llevado todo lo que pudo ser y no fue. Me pareció interesante jugar con la idea de que todas las cosas que podían pasar entre tú y yo en esa historia de amor nos lo ha robado Saturno y está sucediendo en ese momento en Saturno», concluye. Sin duda, una canción de lo más significativa, en todos los sentidos.