Pablo Alborán anuncia en ‘El Hormiguero’ que toma «una decisión importante» en su carrera

El Hormiguero ha terminado su semana de invitados con la visita de un gran amigo como es Pablo Alborán, que se sentó en el plató de Pablo Motos para anunciar una decisión sobre su futuro en la música. Sus fans más atentos es posible que ya lo supiesen, pero eligió el programa de Antena 3 para hacerla conocer a todo el mundo.

El cantante terminó hace solo unas semanas La cuarta hoja, con la que ha recorrido España y parte de América, unos meses frenéticos en los que no ha tenido casi descanso. Después de este gran éxito está viviendo un gran momento, tanto en lo profesional como en lo personal, algo que no quiere desperdiciar.

«Esta noche he venido para dar las gracias. No vengo a promocionar nada en concreto sino a agradecerle al público el cariño que me dan. Han sido dos años de gira y ha sido muy duro, pero a la vez muy gratificante», ha dicho nada más arrancar.

Motos ha querido anunciar que ese no era el único mensaje importante que quería mandar, ya que tenía algo más. «Sí. Necesito barbecho. Necesito poder volver a escribir sin presión, observar, estar con los míos y buscar inspiración», de esta manera ha dejado claro que se tomará un descanso.

«Eso requiere un tiempo, no sé cuanto, pero creo que descansar es muy importante. Además, me he sacado el título de patrón y quiero navegar y componer desde un lugar de no exposición, ese es mi objetivo», ha aclarado. Sus planes en los próximos meses serán estar con los suyos, poder viajar sin tener la presión de ir a un concierto y la de poder componer con tranquilidad en su casa a su propio ritmo.

«Durante la gira me he sacado el título de patrón de barco y me gustaría crear una canción navegando por el Mediterráneo», ha compartido Alborán ante las cámaras de Antena 3.

La queja de Pablo Alborán sobre la industria musical actual

Motos ha destacado que sus canciones son de las que mejor funcionan siempre, pero le ha preguntado si la obsesión de sacar canciones cada pocas semanas que ahora existe en la industria le gusta. «Yo he estado muy enfadado con este tema, me he reconciliado y me vuelvo a enfadar. Creo que es importante que todo el mundo tenga la oportunidad de expresarse en la música, no solo los que estamos dentro de la industria», ha comenzado diciendo.

«También es cierto que la velocidad y el exceso de información te hacen perder el criterio. A mí me importa que la música me emocione y eso puede pasar con cualquier tema», ha reconodido el cantante. Pero es cierto que el ritmo frenético que ahora mismo exigen las plataformas y los algoritmos impiden esa calma que le gusta: «Yo la inspiración necesito un tiempo para que me llegue, necesito estudiar, probar, poner, quitar… No puedo tener un tema nuevo cada mes».