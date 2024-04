La segunda noche de la semana de El Hormiguero ha estado marcado por la visita de uno de los invitados que más titulares deja en cada una de sus entrevistas. Frank Cuesta ha llegado en un momento en el que la actualidad está marcada por el comienzo del juicio a Daniel Sancho en Tailandia, país que el experto en animales conoce muy bien.

Su entrevista en el programa de Motos se ha producido el mismo día en el que HBO Max ha emitido una entrevista a Rodolfo Sancho hablando de su hijo, por lo que la pregunta sobre el caso era inevitable. El experto en naturaleza vive desde hace décadas en el país e incluso su ex mujer es tailandesa, por lo que conoce mucho las costumbres.

Preguntado por este asunto, no ha dudado nada en dejar claro que la familia del encarcelado ha cometido algunos errores: «No les insultes y no digas que han hecho las cosas mal. Cuando llegues al juicio, es un juicio. Pero antes, todo lo que digas o hagas, va a repercutir. Pero no en la pena, en el dentro».

Cuesta avisa de que los europeos nos creemos mejores que los tailandeses, pero que allí las leyes no funcionan con el derecho romano: «Allí tienen un derecho real, con muchas leyes reales. Con leyes muy diferentes». Apunta a que es muy importante entender que «los respetos son muy diferentes» a nuestro país porque «allí si vas a vivir tienes que respetar sus tradiciones, sus historia y su cultura», algo que, según su opinión, no pasa en España.

Frank Cuesta habla claro sobre el juicio a Daniel Sancho

«Los tailandeses lo tienen muy claro desde la semana que pasó todo eso. Luego la defensa sabe lo que tiene que hacer», dice. Sobre el documental de HBO Max en el que Rodolfo Sancho ha dado una entrevista en exclusiva, tiene claro que eso no ayuda nada, mucho menos cuando acaba de arrancar el juicio.

El invitado de El Hormiguero tiene claro que «cuanto menos se hable, cuanto menos se insulte, cuanto menos se intente ridiculizar, mejor. Pero cada uno sabe lo que hace. Yo no lo veo bien». Por su conocimiento del país y de la lucha que tuvo con la Justicia del país, no tiene buenas previsiones para el chef español: «Lo veo que va a ser… si tiene mucha suerte cadena perpetua».

Frank luchó por sacar a su ex mujer de la cárcel

La opinión del mítico Frank de la jungla no es cualquier, ya que en el año 2014 comenzó una pelea por conseguir salvar a su mujer de una condena injusta por tráfico de drogas. El herpetólogo luchó durante años por tratar de conseguir todos los apoyos posibles desde España, aunque asegura que eso «no sirvió de nada».

El proceso judicial estuvo lleno de irregularidades que llevaron a Yuyee a prisión. Pese a que en aquel momento ya estaban separados, el experto en naturaleza no dudó en luchar por conseguir la libertad de la madre de sus hijos, algo que que sucedió en el año 2020. Pese a que lo intentó todo, ha recordado en el programa de Motos que durante el juicio guardó silencio y no fue hasta que entró en prisión cuando arrancó con sus movimientos para pedir su puesta en libertad y denunciar lo ocurrido.

Cuesta ya avisó hace meses a la familia Sancho

Durante el verano de 2023 no dudó en salir en redes sociales a explicar lo que estaba pasando y las consecuencias que podría sufrir Daniel su el caso seguía siendo el tema más comentado en medios de comunicación en España. «Seguís poniendo en tela de juicio las maneras de hacer de Tailandia y no entendéis que todo esto afectará al final a la familia, visitas… Al final, cuando le metan en la cárcel definitiva la familia sufrirá las consecuencias», reprochó en un vídeo.