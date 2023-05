Ozuna regresa con ‘Afro’, su esperado nuevo EP

Ozuna ha vuelto. El pasado viernes el artista puertorriqueño estrenó su esperado nuevo EP, bajo el título de Afro en el que homenajea a los ritmos caribeños, un proyecto en cuyos sonidos predominan afrobeat y una fusión urbana-caribeña.

En total son siete canciones en las que el artista puertorriqueño ha incluido en su nuevo disco, que se trata del octavo álbum de estudio de su imparable carrera en la música, tras haberse convertido en uno de los artistas más exitosos de los últimos tiempos.

Cabe destacar que el nuevo EP del artista puertorriqueño fue producido por el propio Ozuna junto a Vicente Saavedra, y la ingeniería musical corrió a cargo de Hi Music Hi Flow. Un disco que como era de esperar, tras su lanzamiento ha tenido una gran acogida en todas las plataformas digitales.

Start your weekend off right with @ozuna’s new EP #Afro. https://t.co/jXwJvhpdTC pic.twitter.com/4wXfS29WTT

— Apple Music (@AppleMusic) May 26, 2023