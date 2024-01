‘OT 2023’: Manu Guix estalla tras la insinuación de que intenta hundir a los concursantes

Desde el comienzo del concurso, algunos espectadores de OT 2023 especulan que existe un boicot en el programa para expulsar a algunos concursantes. Y esto es lo que ha ocurrido la semana pasada, que esta teoría ha llevado a Manu Guix al límite y ha respondido a los mensajes de odio. Ha sido a través de Twitter donde ha expresado que «no puede más».

Para la pasada Gala 6 del programa, se les adjudicó a Bea y a Lucas el tema Eye of the tiger, de Survivor. Un tema muy complejo de ejecutar para mantener la fuerza de la canción. Para ajustarlo a las voces de ambos concursantes, decidieron bajarle medio tono al tema. Esto es lo que ha provocado el aluvión de críticas, ya que algunos lo interpretaron como algo perjudicial hecho a conciencia.

Que os montéis estas películas de que si yo intento que nominen a alguien porque no me gusta y porque veo que destaca demuestra que, por una parte, no me conocéis EN ABSOLUTO, y que no tenéis NI IDEA de cómo va este concurso. Es el jurado quien nomina, libremente y sin coacción. — Manu Guix (@ManuGuix) January 4, 2024

Por esto, Manu Guix ha hecho un hilo en la red social poniendo punto y final al asunto asegurando que a él le da igual a quien nominen y que eso es trabajo del jurado, que actúan sin ningún tipo de coacción. El catalán comenzaba el hilo diciendo: «Bueno, basta. Ya no puedo más. ¿En serio crees que tengo el más mínimo interés en hundir a Lucas o al que sea?»

Él aclaró con estos tuits que su prioridad es que «los chicos estén a gusto» y que solo quiere «lo mejor para todos». Además quiso hacer un apunte añadiendo que si los concursantes ven necesario volver al tono original, se hará: «Y ahora, si no os importa, dejadme hacer mi trabajo de la mejor manera que sé. Y si después me vienen Bea y Lucas y me dicen que quieren volver a subir MEDIO TONO, pues lo subiremos sin problema.»

Y si después me vienen Bea y Lucas y me dicen que quieren volver a subir MEDIO TONO, pues lo subiremos sin problema. Repito. Mi única prioridad es que l@s chic@s estén a gusto. A mi ME LA PELA QUIÉN GANE, QUIEN LLEGUE A LA FINAL, Y QUIÉN SE VAYA EL LUNES. — Manu Guix (@ManuGuix) January 4, 2024

Los profesores de la academia de OT 2023 están tocando fondo con las teorías de los espectadores que hablan de planes de expulsión para algunos concursantes.