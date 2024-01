‘OT 2023’: concursante expulsado y nominados de la Gala 6

Cada semana se vuelven más difíciles las galas de OT 2023. Los ‘triunfitos’ van evolucionando y eso se nota. Tal es la mejoría de los jóvenes que el jurado del programa ha dicho que cada vez es más difícil nominar a alguien. Anoche tuvo lugar la Gala 6 del talent, en la que los concursantes, una vez más, tuvieron que despedirse de un compañero y en la que el futuro de otros dos participantes está en manos del público.

Por tercera vez consecutiva, uno de los nominados de la semana fue Álex Márquez, que interpretó Contigo de Sebastián Yatra y Pablo Alborán para defender su puesto en el concurso. Competía contra Paul, el primer Nómada Favorito del talent, que escogió la canción when the party’s over de Billie Eilish. Finalmente, con el 82% de los votos, es Paul quien continuará en la academia, dejando atrás a Álex Márquez como el quinto expulsado del programa.

Cuando el granadino se reunió con sus compañeros, Masi Rodríguez entró al plató para nombrar al favorito de la semana. Además, anunció que el privilegio de la semana sería compartido entre los tres más votados y que no será una clase extra, sino una actividad. Los «triunfitos» más votados como favoritos durante la semana fueron Álvaro Mayo, Violeta y Martin. Finalmente, con el 40% de los votos, el Nómada Favorito que cruzó la pasarela fue Martin.

Una vez el joven cruzó la pasarela quedando a salvo de la nominación, el jurado, con Edurne como cuarto miembro, comenzó con sus valoraciones. Cris Regatero quiso aclarar que no consideraban que hubiera cuatro nominados en la gala. Los cuatro propuestos para nominación fueron Álvaro Mayo, Chiara, Bea y Violeta. El profesorado decidió salvar a Álvaro Mayo y los compañeros salvaron a Bea. Por lo tanto, como nominadas de la semana quedaron Chiara y Violeta.

El concurso va subiendo el nivel y cada vez quedan menos concursantes dentro de la academia de OT 2023 y ya solo quedan 11 «triunfitos». Queda poco más de un mes para la final y, hasta entonces, cada semana uno a uno irán abandonando la casa del programa.