Oriana Marzoli, tras haber abandonado en dos ocasiones Supervivientes, ha afirmado que le gustaría estar en la próxima entrega de Supervivientes 2023 para ver hasta qué punto ha madurado.

Todavía no ha acabado la entrega de Supervivientes 2022, que tantas sorpresas nos está dando, y ya se están viendo pinceladas de quién va a formar parte del elenco de supervivientes del próximo año 2023.

Fue en Instagram donde el personaje televisivo, Oriana Marzoli, dio respuesta a una pregunta que le lanzaba uno de sus seguidores: “Te darías otra oportunidad como Anabel y el año que viene irías a Supervivientes?”. Ante esta pregunta, Oriana ha decidido responder con dos dichos populares: “Nunca digas nunca” y “a la tercera va la vencida”.

La influencer, aunque en las entregas en las que participó en el año 2014 y 2017 dejó más que claro que la naturaleza no es su zona de confort, ha aclarado que le gustaría volver a la isla para ver cuánto ha madurado, con respecto a las entregas anteriores, y para tomarse su paso por el reality como un reto personal.

Ha sido ahora, cuando Oriana Marzoli ha acudido a una gala de Supervivientes: Tierra De Nadie, que el presentador, Carlos Sobera, ha expuesto en pantalla la captura de dicha storie que subió la ex tronista de Mujeres Y Hombres Y Viceversa, y, ante esto, Oriana se ha visto la necesidad de explicarse.

«Es verdad que me encantaría decir, oye me he superado y quiero ver hasta qué punto he madurado como persona. Han pasado muchos años, ya no soy la niña que era en ese momento», ha dicho Marzoli haciendo referencia a su actitud en las anteriores entregas del programa en las que participó.

Oriana Marzoli participó en la edición de 2014, que abandonó cuatro días después de su comienzo #Supervivientes19J

https://t.co/1JHLdRDCvH — Supervivientes (@Supervivientes) July 19, 2022

Carlos Sobera le ha preguntado ahora seriamente a la caraqueña si le gustaría entrar como superviviente al reality de nuevo. A lo que la actriz ha declarado: «Me da miedo, pero me gustaría». El presentador de la gala ha querido interesarse acerca de cuánto aguantaría Oriana esta vez en el programa: «¿Cuánto crees que vas a durar?, ¿Mucho?». Oriana, ante estas preguntas, ha decidido darle una respuesta firme: «Yo si voy es para aguantar hasta el final».

La interesante conversación entre el presentador y la colaboradora ha puesto de manifiesto la futura participación de Oriana Marzoli en Supervivientes 2023, y ha sido entonces cuando Sobera ha afirmado entre exclamaciones: “¡Confirmamos que en Supervivientes 2023 está Oriana y que va a resistir como una campeona!”.