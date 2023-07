‘Operación Triunfo’: un exconcursante anuncia por sorpresa que deja la música

No es ningún secreto que Operación Triunfo es uno de los programas musicales con más historia en nuestro país. Cada generación ha conseguido dejarnos sin palabras y, sobre todo, de cada una de ellas han salido artistas que están marcando un antes y un después en la industria. Un claro ejemplo lo encontramos en cantantes como David Bisbal o, incluso, Aitana.

Recientemente, un exconcursante de Operación Triunfo ha sido protagonista. ¿El motivo? Ha anunciado que deja la industria musical. Pero, ¿de quién se trata? De Carlos Right. El catalán, que participó en Operación Triunfo 2018, comunicó esta meditada decisión a través de sus redes sociales. De esta manera, ponía fin a una etapa que ha durado nada más y nada menos que cinco años.

«Se me hace difícil escribir esto, pero siendo sincero, sabía que el momento llegaría de un día a otro», comienza el comunicado de Carlos Right emitido en su perfil de Instagram. Tras agradecer el cariño y el apoyo recibido durante todo este tiempo, el artista confesó su decisión: “Os quiero contar que dejo la industria musical”.

“Un mundo en el que me metí hace 5 años, sin saber nada de él, cometiendo mil errores, siendo inocente y dejándome llevar. Un mundo que, a pesar de que me ha dado personas maravillosas, también me ha hecho mucho daño y no va conmigo”, reconoció el exconcursante de Operación Triunfo. “Por eso, hoy me despido de él. NO de la música, que me va a acompañar siempre”, incidió.

“Quiero que sepáis que me siento muy orgulloso de todo lo que hemos conseguido juntos. Hemos hecho una gira preciosa por toda España, os he conocido, hemos cantado juntos, hemos conseguido números que nunca imaginé, hemos sonado en radio con cada single… Yo he cumplido un sueño y vosotrxs estábais en él”, se podía leer en el comunicado.

Entre otras cuestiones, Carlos Right explicó lo siguiente: “Veo que lo que viene no me va a hacer tan feliz como lo he sido, porque hay cosas que yo no puedo controlar y no está en mis manos. Es por eso que decido acabar mi carrera musical con ‘Mi mundo’, mi último tema al que tengo mucho cariño, y decido empezar una nueva etapa en mi vida”.

Antes de que surja cualquier tipo de especulación ante este paso al frente que ha dado, el artista ha querido aclararlo todo: “Es una decisión que he madurado durante mucho tiempo y espero que entendáis que ahora es el momento perfecto para hacerlo. Me toca pensar en mí, en mi proyecto, en mi familia y amigos”. Desde Happy FM, ¡te deseamos todo lo mejor, Carlos!