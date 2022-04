Olivia Rodrigo sigue siendo imparable. El pasado 25 de marzo Disney+ presentó el documental ‘Driving home 2 u’, un proyecto que recorría la vida de la artista durante el último año. Unos días más tarde, se convirtió en la protagonista de los premios Grammy al llevarse tres estatuillas, y ahora, acaba de comenzar su primera gira mundial.

A sus 19 años, la artista estadounidense se ha convertido en todo un fenómeno global, que no tiene tiempo para descansar. Dos días después de haberse llevado tres Grammys, Olivia Rodrigo se ha embarcado en su primera gira mundial, bajo el nombre de ‘Sour Tour’.

La gira, cuya primera parte se está realizando en Estados Unidos, está siendo un absoluto éxito. Y en el concierto realizado en Vancouver el pasado sábado, se vivió un momento muy especial sobre el escenario.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Olivia Rodrigo (@oliviarodrigo)

En el concierto de Vancouver, la artista estadounidense contó con un invitado muy especial sobre el escenario: su amigo Conan Gray. El cantante canadiense no quiso perderse esta fecha tan especial de Olivia Rodrigo y salió a cantar junto a ella una de las baladas más míticas de Katy Perry: ‘The One That Got Away’.

El tema, que pertenece al disco ‘Teenage Dream’ publicado en el año 2010, representa perfectamente la ilusión de un primer amor adolescente y el sentimiento de pérdida cuando este se acaba. Una canción que Olivia y Conan han hecho suya en esta nueva versión que han cantado sobre el escenario.

Incluso la propia Katy Perry dejó un comentario en el vídeo publicado en la cuenta de Instagram de Olivia, dejando claro que le ha encantado esta versión: “You are a Fucking Teenage Dream” (Tú eres el mismísimo sueño adolescente).