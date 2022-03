Olivia Rodrigo sigue cosechando éxitos. Tras haber sido reconocida como ‘La artista del año’ según la revista ‘Time’, el pasado 2 de marzo ‘Billboard la coronó como ‘La mujer del año’. Dos logros más que se unen a la larga lista de éxitos cosechados por la artista tan solo un año después de haber comenzado su carrera en la música.

Hace unas semanas, la artista estadounidense anunció a través de sus redes sociales la llegada de su propio documental, ‘Driving home 2 u’. Un nuevo proyecto que se suma a su imparable trayectoria, en el que sus fans podrán ver a través de los ojos de la artista, como ha sido el año más intenso de su vida.

Un año en el que ha pasado de ser una joven desconocida para muchos, a convertirse en el fenómeno musical del momento en todo el mundo. Su álbum debut Sour conquistó a medio planeta y ahora, ha desvelado que ya está trabajando en las canciones de su próximo disco.

En una entrevista con ‘Billboard’, Olivia Rodrigo ha desvelado en que punto se encuentra su nuevo disco: «Tengo un título para mi próximo álbum y algunas canciones. Es realmente emocionante pensar en el próximo mundo que se avecina para mí. Me encanta escribir canciones», explica.

A pesar del éxito arrollador que tuvo ‘Sour’, la artista no quiere someterse a una presión excesiva y está disfrutando del proceso: «Estoy tratando de no presionarme demasiado, simplemente explorar y divertirme ahora mismo».

Y añade: «Definitivamente es una experiencia diferente escribir un segundo álbum después de tener un debut que fue tan bien recibido. Todavía escribo gran parte de mi música en mi habitación y no creo que esa experiencia cambie nunca. Con suerte, escribir canciones siempre será una forma de procesar mis sentimientos, antes que nada. Realmente disfruto la música que estuvimos haciendo».

happy first birthday to the little song that changed my whole life. I made this video a day or two after I wrote drivers license. crazy to think how quickly life changes. thank u to everyone who has supported me so tenderly. music is the most magical thing in the world. 💜💜💜 pic.twitter.com/y0tLYhryGl

— Olivia Rodrigo (@oliviarodrigo) January 8, 2022