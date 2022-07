Olga Moreno deja en el aire su presencia en la final de ‘Supervivientes 2022’

Este jueves tendrá lugar la final de Supervivientes 2022. A tan solo unos días del gran día, por primera vez en la historia del programa se podría romper una de sus grandes tradiciones: que el ganador o ganadora de la edición anterior, en este caso Olga Moreno, entregue el cheque del premio al nuevo vencedor.

En unos días, se conocerá quién de los cuatro finalistas se proclama ganador de Supervivientes 2022. Alejandro Nieto, Marta Peñate, Nacho Palau e Ignacio de Borbón se juegan esta semana su última carta, pues solo uno de ellos recibirá el cheque con el premio.

Cada año y en cada reality de Telecinco, el encargado de otorgar el cheque del premio es el vencedor de la edición anterior. Sin embargo, el pasado domingo, Olga Moreno dejó la duda en el aire sobre si asistirá o no a la gran final del concurso.

Olga Moreno: «Marta es la superviviente que más se ha superado a sí misma. Me ha dado momentos muy buenos, es una crack» 🌴 #SVÚltimaHora 🔵 https://t.co/0FBgMJbayp pic.twitter.com/mJs0f9JjLk — Supervivientes (@Supervivientes) July 25, 2022

La ex mujer de Antonio David Flores estuvo presente el domingo en la última entrega de Conexión Honduras y Ion Aramendi le realizó la pregunta más esperada por todos los espectadores. El presentador quiso saber si acudiría el jueves al plató para dar el premio al nuevo ganador, no obstante, su respuesta no fue clara.

«No lo sé, hay cosas que son complicadas y vosotros sabéis”, comenzó a explicar Olga Moreno, justificando su posible ausencia con que: “por sentimientos, por cosas que han pasado que no tienen nada que ver conmigo, pero tienen que ver con mi familia y me duelen. Simplemente es eso”.

Aunque no cerró del todo la puerta a su presencia en la final de Supervivientes 2022, todo apunta a que Olga Moreno no cumplirá con la tradición del programa, con tal de no coincidir en plató con Jorge Javier Vázquez.