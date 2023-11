Llega uno de los momentos más esperados del año. El 2023 se encuentra a las puertas de finalizar su andadura, cerrando con ello la larga lista de estrenos musicales que se han llevado a cabo durante los últimos meses. Por ello, y como no podía ser de otra manera, se celebrará la gala anual donde se nombrarán a los artistas nominados a los premios Grammy.

El director ejecutivo de Recording Academy, Harvey Mason jr. estará acompañado por varios ganadores de los Grammy para revelar los nominados a la 66ª edición de los galardones.

Picture the music celebration and save the dates! 🎶

🗓 The 66th #GRAMMYs nominees will be announced on Nov. 10th, 2023 ahead of Music’s Biggest Night’s on Feb. 4th, 2024, which will air LIVE on @CBS from @cryptocomarena. Who are you rooting for? pic.twitter.com/MIQu15wQOL

— Recording Academy / GRAMMYs (@RecordingAcad) November 1, 2023