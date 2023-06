Premios Grammy: la Academia se pronuncia sobre las canciones creadas mediante IA

La entrada de la Inteligencia Artificial en la industrias musical ya es un hecho. No obstante, su llegada no ha estado exenta de polémica y a falta de una regularización, organizaciones internacionales como la Academia de los Premios Grammy ya se han pronunciado.

La respuesta de la Academia ante la IA ha sido tajante: las canciones creadas con Inteligencia Artificial no serán tenidas en cuenta en ninguna categoría de los Premios Grammy. De esta forma, las nuevas normas de los galardones establecen que: «Solo los creadores humanos son elegibles para ser considerados, nominados o ganadores de un Premio GRAMMY».

Desde la Academia también aseguran que «Es importante porque la IA tendrá una mano absoluta e inequívoca en la configuración del futuro de nuestra industria. La idea de ser tomado por sorpresa y no abordarlo es inaceptable».

En una charla con motivo de la 66º edición de los Premios Grammy, CEO de la Academia de la Grabación, Harvey Mason Jr, ha abordado este tema: «No saber exactamente lo que va a significar o hacer en los próximos meses y años me hace pensar y preocuparme. Pero reconozco absolutamente que va a ser parte de la industria de la música y la comunidad artística y la sociedad en general».

Our journey toward the 66th #GRAMMYs is under way! ✨ In the spirit of continuous improvement and transparency around our voting process, today we unveil the full GRAMMY Awards Rules and Guidelines Book.

Learn more ⤵️ https://t.co/tkcoh01Cq6

— Recording Academy / GRAMMYs (@RecordingAcad) June 17, 2023