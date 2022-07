Noah Cyrus se sincera, como nunca, sobre sus adicciones

Noah Cyrus se ha abierto en canal contando cómo fue una de las épocas más difíciles que ha vivido en toda su vida. La cantante revela que, a causa de una droga, su vida se tornó en un ambiente muy oscuro.

La artista no ha tenido reparo en relatar algunos aspectos de su vida que para nada están ligados a la vida que lleva actualmente. Noah se ha sincerado mediante la revista Rolling Stone y ha contado que los hábitos que llevaba hace unos años no eran nada beneficiosos para ella.

Noah Cyrus ha revelado para esta revista que, desde pequeña, el hecho de lidiar con ser otra integrante más de la famosa familia Cyrus no ha sido algo fácil: “Me costaba mucho que la gente se me acercara y me dijera: ‘¿Eres la hermana pequeña de Hannah Montana?’», ha confesado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Noah Cyrus (@noahcyrus)

La joven de 22 años ha contado cómo empezó a abusar de un medicamento llamado Xanax, que hizo que la vida de Noah se sumergiera en un oscuro agujero de adicciones.

Noah cuenta que, con 18 años, conoció a su ex pareja, quien le hizo probar esta droga y comenzar con esta adicción. La artista relata que fue una manera de “encajar con él”, y con sinceridad, afirma: “Quería ser lo que él quería y lo que él pensaba que era genial y lo que pensaba que todo el mundo estaba haciendo”.

El abuso de esta sustancia hizo que Noah Cyrus tuviese constantemente episodios de pérdida de memoria, al igual que también provocaba en ella estar dormida todo el día. Noah relata que incluso llegó a pensar cuando tenía veinte años que no llegaría a los 21.

Cuenta que en una entrevista estuvo a las puertas de desmayarse: “Me estaba quedando completamente dormida y era incapaz de mantener la cabeza erguida o los ojos abiertos porque estaba muy perdida”, afirma.

El punto de inflexión de Noah con esta droga fue cuando sufrió el fallecimiento de su abuela, de la cual se despidió físicamente pero no mentalmente: “Me sentí tan culpable por no estar presente cuando murió mi abuela. Estaba allí físicamente pero emocionalmente no”.

Noah Cyrus cuenta que, desde finales de 2020, estuvo desintoxicándose de esta droga con la ayuda de su familia, y que la música fue su terapia ante las adversidades por las que pasó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Noah Cyrus (@noahcyrus)

Para su nuevo álbum musical, The Hardest Part, la artista ha querido contar con esta experiencia de su vida a modo de crecimiento personal. El álbum, que se lanzará el 16 de septiembre, cuenta con algunas canciones, como Ready To Go o I Burned L.A. Down, en las que captura también esta dificultosa etapa y deja ver ante los ojos de la gente la fortaleza que tuvo para afrontar este problema.