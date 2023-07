Nicky Jam, Maluma y The Chainsmokers, juntos en ‘Celular’

Ha llegado el verano del 2023 y nuestros artistas lo saben muy bien. Por ello, y con el objetivo de ponerle el mejor ritmo posible a los meses venideros, Nicky Jam ha sacado su artillería pesada y ha unido fuerzas con Maluma y The Chainsmokers en una colaboración musical de infarto. Un estreno muy esperado por todos con el que no han dejado indiferente a nadie.

Presentada bajo el título de Celular, los artistas han dado forma a un tema que destaca por su melodía latin-urban. Todo ello sumado a sus característicos estilos artísticos, los cuales han quedado plasmados a la perfección en este proyecto.

Disponible en todas las plataformas de streaming, Celular está contando con un recibimiento espectacular por parte del público. Un lanzamiento que ha venido de la mano de su videoclip oficial, el cual destaca por su originalidad y creatividad. Una serie de ingredientes que han dado como resultado un video muy divertido que atrapa desde los primeros segundos.

Asimismo, el videoclip ha sido inspirado en el reality show The Bachelor y en él han intentado reflejar la ardua tarea de encontrar el amor en un programa de televisión. Conquistar a la chica de tus sueños no es fácil, especialmente si Nicky Jam tiene como contrincante al mismísimo Maluma y los directores del show son los chicos de The Chainsmokers.

Dirigido por Justice Silvera y producido por Michael Brett Breslauer, Celular se ha convertido en una apuesta de lo más acertada por parte de los artistas. Un estreno que ha sido recibido con los brazos abiertos por parte del público y que ya está a punto de alcanzar el millón de reproducciones en la plataforma de YouTube. ¡No te lo puedes perder!