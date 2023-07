Maluma confirma el dúo que le acompaña en ‘Celular’, junto a Nicky Jam

Maluma se encuentra ahora mismo en mitad de su gira Don Juan World Tour 2023, pero ha tenido tiempo para seguir trabajando en nueva música. En una publicación reciente en su Instagram ha dejado caer un adelanto de lo que podría ser su próximo single.

A principios de junio estrenaba COCO LOCO, un tema que ya se ha hecho viral en TikTok gracias a su propia coreografía. Este formará parte del futuro disco del artista que todavía está cocinándose y que lleva por nombre DON JUAN.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MALUMA (@maluma)

Maluma ha compartido un carrusel de imágenes y vídeos recientemente en su perfil de oficial de Instagram y en él ha filtrado un par de adelantos de canciones. En el primero se escucha parte de la letra de una canción y dice así: “La bebé sabe que es hora de prender / Mamasita ponte en cuatro te lo voy a poner / Ta cabrón ese bikini está apretao”.

Otro de los vídeos es quizá el motivo por el que el cantante escribe “¿será que me regañan por subir esto?”. En él se puede escuchar otro adelanto del que probablemente sea su siguiente single que lleva por nombre Celular. Además, tiene dos colaboraciones de oro. La primera de ellas de trata de Nicky Jam, un viejo conocido y gran exponente del género. La otra es más particular y la que aportará el toque especial a la canción. Se trata del dúo estadounidense The Chainsmokers.

En el mismo también se puede ver la portada oficial del tema y una breve animación con la versión en dibujo animado de los artistas. Todavía se desconoce la fecha en la que podría salir la canción, pero si Maluma ha decidido filtrarla eso es porque será muy pronto. Con cada single también podría estar más cerca la fecha de lanzamiento del esperado sexto álbum del cantante, DON JUAN.