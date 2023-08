Netflix sorprende con un proyecto piloto que pretende no dejar indiferente a nadie

Netflix es una de las mayores empresas del mundo en cuanto al audiovisual y al streaming se refieren. Sin embargo, también tiene otros negocios para la mayoría desconocidos. En 2021 se aventuró en la industria del videojuego permitiendo jugar a sus usuarios en móviles y tablets a algunos de ellos incluidos en su catálogo.

La plataforma ha dejado saber a través de un comunicado oficial en su página web que “un pequeño número de miembros en Canadá y el Reino Unido” tendrá acceso a una pequeña prueba piloto para poder disfrutar de estos juegos electrónicos en televisiones y ordenadores. Esta está disponible desde el pasado lunes.

“Estamos trabajando duro para llegar a donde están los usuarios, con un servicio accesible, fluido y omnipresente”, añadían en la publicación. Los videojuegos en los que se podrá poner a prueba esta función son Oxenfree, del estudio Night School Studio (Netflix), y Molehew’s Mining Adventure, «un juego arcade de minería de gemas», explica el comunicado. Si se juega en televisión el mando será el propio teléfono móvil. Por el contrario, si se juega en ordenador, se utilizará el teclado y ratón como es habitual.

Con el lanzamiento de esta prueba piloto, Netflix ha querido aclarar que el proyecto está en una fase muy inicial de desarrollo. Una vez esté disponible para el público general los videojuegos funcionarán en dispositivos reproductores multimedia de televisión tales como Amazon Fire TV, Chromecast con Google TV o televisores LG entre otros. Para los usuarios de ordenador bastará con acceder a su página web.

La plataforma quiere apostar fuerte por este nicho y en marzo de este año anunció que tenía programado lanzar 40 juegos más para finales de 2023. Además, contaría con 70 más en desarrollo junto a sus estudios asociados y en sus propios estudios se estarían desarrollando otros 16 juegos internos. A día de hoy, entre el catalogo de Netflix se encuentran más de 50 juegos para móviles.

Netflix has launched a cloud gaming beta test on TVs with two games: Oxenfree and Mining Adventure.

Details: https://t.co/b7fw8zh0hY#netflix #games #videogames #cloudgaming #gaming pic.twitter.com/CCGNrc1EEJ

— 80 LEVEL (@80Level) August 15, 2023