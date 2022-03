Después de casi dos décadas los espectadores han podido ser testigos del regreso de una de las telenovelas más exitosas de la historia de Telemundo, ‘Pasión de Gavilanes’. La inolvidable historia de amor de las hermanas Elizondo y los hermanos Reyes ha regresado a la pequeña pantalla y sus fans no podrían estar más contentos. Por ello, la actriz Natasha Klauss, Sara Elizondo en la ficción, ha hablado con el programa ‘La Red’ sobre su regreso.

Un encuentro donde, entre otras cosas, ha revelado que al principio, antes de que comenzaran las grabaciones de la primera temporada, ella había audicionado en el casting con el objetivo de dar vida a otro personaje. “El casting que hice fue bailando y doblando una de las canciones, con una ropa super sexy, un vestido super pegado, porque obviamente tenía que verse como ‘Rosario’, así mamacita divina”, contó.

Con estas declaraciones Natasha Klauss reveló que, a priori, ella podría haber sido Rosario Montes, personaje con el que Sara tiene en la ficción varios enfrentamientos por el amor de Franco Reyes. Sin embargo, parece ser que los altos cargos de la producción rechazaron su audición, al menos como Rosario, y le dieron dicho papel a la actriz Zharick León.

“La buena noticia es que estamos en ‘Pasión de Gavilanes’, la mala es que no quedaste para Rosario Montes. Vas a ser una de las tres hermanas Elizondo”, dijo al recordar el momento en el que el productor le comunicó que formaría parte del elenco, pero con otro personaje. “En ese momento no éramos tres mujeres protagonistas. Sino que la historia era un poco diferente. Esto era basado en ‘Las aguas mansas’, agregó.

«De hecho, mi personaje moría. Alcancé a hacer escenas de ‘oh, me duele el corazón’; o sea, los primeros capítulos. Entonces, no se sabía mucho qué iba a pasar con este producto, no lo querían realmente en Telemundo y fue una sorpresa para todos”, puntualizó la actriz Natasha Klauss. Sin duda, un cambio de última hora que, sin pensarlo, terminó marcando su carrera interpretativa para siempre gracias a su personaje de Sara Elizondo.