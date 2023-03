Naomi y Napoli caen en la tentación: «Llevábamos mucho tiempo esperándolo»

La atracción física entre Naomi y Napoli lleva siendo patente desde prácticamente el comienzo de La isla de las tentaciones 6. La valenciana ha estado resistiendo la tentación hasta el mismo momento en que ha visto el beso entre Adrián, su novio, y Keyla en la otra villa.

Justo tras ver las imágenes de su pareja con la tentadora, nada más volver a su villa la joven se dirigió con el italiano a una de las hamacas/cama que hay en la zona de la piscina. En la intimidad de la noche y estando apartados del resto, no pudieron aguantarse más las ganas que tenían de dar el siguiente paso y se besaron por fin. “Ha sido genial, llevábamos mucho tiempo esperándolo”, confesaba la chica a las cámaras del programa afirmando que era el beso más largo que se había dado en su vida.

Un par de días después y tras seguir acercándose a Napoli durante su fiesta de cumpleaños, Naomi hizo una reflexión comparando su infidelidad con la de Adrián. “Tengo una fuerza de voluntad que flipas y me ha costado, imagínate a mi novio que es retrasado”, explicó al tentador atacando directamente a su pareja.

La valenciana se ha querido referir a que pese a su decisión firme de mantenerse fiel a sus valores y ser leal, le ha costado mucho no caer en la tentación. Por el contrario, ha arremetido contra Adrián y ha afirmado que, debido a la manera de ser de su novio, esa posibilidad siempre estuvo más presente por su parte. Sin embargo, tras ver el beso la joven decidió olvidarse de todo y dejarse llevar.

Por último, reveló algunos detalles más sobre la forma de ser de su pareja. “No es nada sexual”, reveló refiriéndose al aludido. Naomi ha explicado que antes de estar con ella él era muy conservador. “Esa chavala me tiene que dar las gracias a mí, que lo he reeducado”, ha añadido refiriéndose a Keyla. En ese momento se encontraban en la habitación de la participante tras la celebración de una fiesta en la piscina y la idea era echarse la siesta. No obstante, la temperatura ha empezado a subir entre ellos y se han vuelto a producir nuevos tocamientos bajo las sábanas en esta edición de La isla de las tentaciones.