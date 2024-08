Nacho Mangut desvela el truco que tiene para llevarse el premio de ‘Pasapalabra’

Nacho Mangut es el recien llegado a Pasapalabra después del ‘adiós’ de Vicky del Cerro tras caer eliminada. El extremeño es ya un viejo conocido del concurso de Roberto Leal y ha contado en una entrevista cómo se siente tras su regreso y el truco que ya está poniendo en práctica para llevarse el premio.

Desde el pasado 7 de agosto se ha convertido en el nuevo rival de Manu Pascual de cada tarde, una experiencia que ya conoce de sobra. En 2020 fue el primer concursante del programa en su regreso a Antena 3, pero la etapa en Telecinco también estuvo en varias etapas.

«También fue una sorpresa para mí regresar, porque he sido el primero en volver de los que ya habíamos estado en Antena 3. Estoy súper contento, muy animado, y ya un poquito más tranquilo tras los primeros días, porque el regreso genera unas expectativas, y eso da un poco de vértigo», dice en unas declaraciones ofrecidas para la web de Antena 3.

Ahora llega más preparado para su asalto al Rosco, en parte por los cambios que ha tenido en su vida en los últimos tiempos. «Dejé mi trabajo en la universidad en Madrid y me preparé las oposiciones de matemáticas en Badajoz», ha explicado. Tras dos años sin prepararse, ahora tiene «un trabajo que me permite excedencias. Esto es completamente distinto al 2020, ahora solo me dedico al concurso».

Uno de los secretos que los espectadores no conocen, es que los concursantes apenas tienen tiempo para prepararse antes de volver al programa. «Ahora estudio a un ritmo que no estudiaba antes», algo que puede hacer gracias a que tiene más tiempo. «En poco tiempo voy a superar por mucho el nivel de 2020, porque ahora puedo dedicarme todo el día a estudiar», ha avisado antes de confesar que cada día «se levanta y estudia más de mil palabras».

Uno de los miedos que tiene en esta nueva etapa en Pasapalabra es tener que enfrentarse a la Silla azul, prueba que no existía en su etapa en 2020. «Te empiezan a entrar pensamientos intrusivos y te planteas ‘verás tú como la líe’, salgo en todos los titulares de los periódicos», admite ante las cámaras.

El truco de Nacho Mangut en su nueva etapa por Pasapalabra

El concursante admite que Manu es uno de los mejores concursantes en las pruebas en las que se acumulan segundos, por eso llega con una gran ventaja al final y siempre es el último en acabar cada tarde. Lejos de ser algo malo, Nacho lo ha conseguido convertir en una ventaja a su favor.

«Estoy un poco liberado, porque ya se que nunca voy a tener el último turno, así que me dedico a mi Rosco, intento no fallar palabras fáciles y poco más», por lo que se queda más tranquilo. De esta manera puede asegurarse de no cometer fallos y poder esperar a la tarde perfecta para intentar arriesgar al máximo en busca de llevarse el bote.