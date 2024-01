Muere el vallisoletano Isaac Bravo, actor de varias series como ‘Tierra de Lobos’

El mundo de la interpretación está de luto. Uno de los actores más conocidos de Valladolid, no solamente por sus obras de teatro sino también por su participación en diversas series de televisión, ha muerto el pasado miércoles 3 de enero. Estamos hablando, cómo, no de Isaac Bravo.

Los encargados de dar a conocer la trágica noticia ha sido el equipo de Azar Teatro, conocida compañía teatral de la que el actor formaba parte. A través de un comunicado en redes sociales, donde compartieron diversas imágenes de Isaac, dejaron el siguiente mensaje: «Nuestro queridísimo compañero Isaac Bravo SASI ha fallecido».

Acto seguido, añadieron: «Hoy una losa nos ha aplastado el corazón. ¡Qué solitos nos has dejado Sasi! Esa casita ya no puede volver a ser la misma sin ti». Sin duda, una publicación repleta de sentimiento y dolor, ante esta trágica e inesperada noticia. Como era de esperar, los mensajes de diversos usuarios no tardaron en llegar: «Que terrible», «No puede ser, qué noticia tan triste» o «Buen viaje», son algunos de los tantos que se pueden leer.

Isaac Bravo siempre tuvo claro que lo suyo era la interpretación. Por ese mismo motivo, no dudó un solo segundo en formarse en la Escuela de Arte Dramático de Valladolid. Poco a poco, llegaron las oportunidades laborales. Hasta tal punto de formar parte de diversas y exitosas series a nivel nacional.

Estamos hablando de Maitena: Estados Alterados (LaSexta) y Tierra de Lobos (Telecinco). Por si fuera poco, también se estrenó en el cine, de la mano del filme La vida en una pecera. Pero si hay algo que le fascinaba y le apasionaba era el teatro, por el que ganó el Premio de la Unión de Actores de Castilla y León hasta en dos ocasiones (2008 y 2013). Sin duda, una triste y dura pérdida. Descanse en paz.