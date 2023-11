Muere Shane MacGowan, cantante de The Pogues, a los 65 años

El mundo de la música llora la pérdida de una de las mayores leyendas de los años 80. Shane MacGowan, popular integrante de la banda The Pogues, ha fallecido a los 65 años de edad. Un triste adiós que ha conmocionado por completo a los seguidores del artista. Pues, deja atrás un legado brillante tras haber conseguido unificar la rebeldía punk con el folk irlandés.

Tal y como han comunicado de forma oficial, el cantante falleció este jueves 30 de noviembre a las 3 de la madrugada. Al parecer, llevaba tiempo luchando contra una infección cerebral que le provocó una inflamación. De esta manera, ha sido el encefalitis viral lo que ha terminado apagando sus días hasta morir.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Shane MacGowan (@shanemacgowanofficial)

Su esposa, Victoria Mary Clarke, ha acudido a sus redes sociales para compartir una bonita publicación de despedida al que fue el amor de su vida. «No sé cómo decir esto, así que solo voy a decirlo. Shane, que siempre será la luz que tengo ante mí y la medida de mis sueños y el amor de mi vida y el alma más bella y hermoso ángel y el sol y la luna y el principio y el fin de todo lo que me es querido se ha ido a estar con Jesús y María y su hermosa madre Therese», comenzó escribiendo.

La pérdida de Shane MacGowan, a pesar de ser conocedores de su complicado estado de salud, ha sido un enorme golpe para toda su familia. «No hay forma de describir la pérdida que siento y la nostalgia por una más de sus sonrisas que iluminaron mi mundo», agrega. Unas declaraciones donde no ha dudado en darle las gracias por el amor que le brindó en todo momento desde que se conocieron.

«Vivirás en mi corazón para siempre. ‘Rave on in the garden all wet with rain that you loved so much.’ Significaste el mundo para mí», concluye. Un mensaje que llega días después de haber comunicado que su marido había tenido que ser ingresado en el Hospital St. Vincent de Dublín (Irlanda).