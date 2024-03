Muere Robyn Bernard, actriz de ‘Hospital General’, a los 64 años: su cuerpo apareció en un descampado

El mundo de la interpretación está de luto. Robyn Bernard, actriz que se dio a conocer en todo el planeta por interpretar a Terri Brock en la serie Hospital General, ha muerto a los 64 años. Estamos, sin lugar a dudas, ante una de las actrices más longevas de esta ficción de ABC, ya que apareció en nada más y nada menos que 145 capítulos.

Pero no solamente eso, sino que Robyn Bernard también formó parte de otros tantos proyectos en series, pero también en el cine. En todos ello, sin lugar a dudas, ha sabido dejar sin palabras a todos y cada uno de los espectadores. Motivo más que suficiente para que muchos de ellos, ahora, estén consternados con la noticia. Y siendo honestos, no es para menos.

Debemos tener en cuenta que el trágico suceso tuvo lugar el pasado 12 de marzo y, al parecer, la estadounidense no estaba pasando por su mejor momento. Entre otras cuestiones, hace unos años, se quemó su casa y, al parecer, desde entonces no tenía hogar. Los compañeros de Deadline han arrojado mucho más luz sobre lo sucedido, con información que ha dejado sin palabras a los seguidores de la actriz.

Al parecer, el caso de Robyn Bernard está en manos del departamento del Sheriff del condado de Riverside. Ellos son los que se están encargando de investigar las causas de muerte. Lejos de que todo quede ahí, cabe destacar algo más: su cadáver fue encontrado en un descampado de la localidad. Por lo tanto, hay muchas preguntas que están sin resolver.

A pesar de las circunstancias en las que se encontró el cuerpo sin vida de Robyn Bernard, la policía del condado de Riverside no cree que la muerte se produjera por una caída o que se haya producido un asesinato. Aun así, no descartan ningún tipo de posibilidad hasta que no logren las pruebas que confirmen sus sospechas.

Hospital General, la serie que marcó la trayectoria de Robyn Bernard

No solamente se convirtió en una de las actrices que más veces ha estado presente en esta ficción, sino que interpretaba a un personaje que se ganó el cariño de miles de personas en todo el mundo. Recordemos que Robyn se unió al equipo de Hospital General en 1984 para interpretar a la hija del primer marido de Bobbie Spencer, interpretado por Jacklyn Zeman.

Su participación en esta ficción duró muchos años. Hasta tal punto que, al final, el personaje que interpretaba se casó con Kevin O’Connor, al que daba vida Kevin Bernhardt. Sea como sea, además de este papel en Hospital General, formó parte de tantos proyectos que serán difíciles de olvidar. Sin duda, estamos ante una triste y durísima pérdida. Descanse en paz.