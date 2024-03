Muere Michael Culver, el actor que interpretó al Capitán Needa en ‘Star Wars’

El mundo de la interpretación está de luto. Michael Culver, actor británico que se hizo mundialmente famoso por interpretar al Capitán Needa en El imperio contraataca, película de la saga Star Wars, ha muerto a los 85 años. Una triste información que ha sido confirmada por su representante.

Debemos tener en cuenta que la trayectoria de Michael Culver comenzó hace más de cinco décadas y, principalmente, dedicó su vida al teatro. El británico nació en Hampstead, pero se mudó a Londres para poder formarse en la Academia de Arte Dramático. Fue en ese momento cuando le llegó la oportunidad de su vida: subirse al escenario del mítico Dundee Repertory Theatre.

Lejos de que todo quede ahí, Culver trabajó en un gran número de proyectos en televisión, como es el caso de The Return of Sherlock Holmes, que se estrenó en 1984. Y no solamente eso, sino también dio el salto a la gran pantalla, con apariciones en Desde Rusia con amor, la película de James Bond o Pasaje a la India, de David Lean.

Pero si hay un proyecto con el que alcanzó la fama en todo el mundo fue Star Wars, ya que formó parte del elenco de El imperio contraataca. De hecho, fue Michael Culver el que protagonizó una de las escenas más icónicas de la saga Star Wars. Estamos hablando de aquella en la que Darth Vader da el paso de utilizar nada más y nada menos que la telequinesis para estrangular al Capitán Needa hasta acabar con su vida. Y todo porque dejó escapar, en una simple batalla, nada más y nada menos que el Halcón Milenario de Han Solo.

Por lo tanto, de una manera u otra e inevitablemente, este personaje marcó un antes y un después en numerosos aspectos, y también en la vida de los más fieles seguidores de Star Wars. Tanto es así que muchos de ellos han querido utilizar las redes sociales para despedirse públicamente del fallecido actor.

Un claro ejemplo lo encontramos, precisamente, en la cuenta Star Wars The Star Wars Underworld en X (antes Twitter) que está gestionada por fans. En un mensaje, han querido decirle adiós para siempre: «Nos entristece informar que el actor Michael Culver falleció a la edad de 85 años».

Por si fuera poco, fueron más allá: «Culver era mejor conocido por los fanáticos de Star Wars por interpretar al Capitán Lorth Needa en El imperio contraataca. También tuvo una variedad de papeles en muchas producciones teatrales, cinematográficas y radiofónicas». Sin duda, estamos ante una triste y durísima pérdida. Descansa en paz.