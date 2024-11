Muere el padre de Leticia Sabater a los 91 años

Duros momentos para Leticia Sabater y toda su familia después de conocerse la muerte de Jorge Sabater de Sabetés, el padre de la conocida cantante y presentadora. Aunque la noticia se ha conocido días después, el fallecimiento se produjo el pasado día dos de noviembre, aunque la familia ha decidido llevarlo en la más absoluta intimidad debido a que no pertenecía al mundo de la televisión y al espectáculo. Su muerte se ha producido a los 91 años de edad y aunque era nacido en Barcelona, vivía en Madrid, en concreto en la localidad de Sevilla la Nueva, situada a unos 40 kilómetros de la capital. Era doctor ingeniero de minas y apenas ha aparecido en los medios junto a su hija, por lo que era una persona anónima.

Ha sido la propia Leticia la que ha confirmado la noticia, aunque ha querido mantenerlo lejos de los programas de televisión y tampoco ha contado en sus redes sociales lo sucedido. Días después ya ha vuelto a hablar de sus próximos conciertos, el más próximo será en la localidad de Villarejo de Órbigo, en León, el próximo día nueve de noviembre. Además, también está contando a sus seguidores que está haciendo una escapada a Dubái, aunque en las fotos publicadas se puede apreciar en su rostro tristeza en estos momentos.

Tal y como ha contado, ha sido un fallo multiorgánico lo que ha provocado la muerte de su padre, descartando que sufriese cualquier tipo de enfermedad: «Me consuela saber que no ha sufrido. Nunca ha tenido ninguna enfermedad, ha vivido como un rey y ha disfrutado muchísimo de la vida. Al final, esto es ley de vida».

Según su relato, en los últimos días solo ha tenido más cansancio y apatía, por lo que le costaba más levantarse de la cama, siendo un fallecimiento por causas completamente naturales debido a su avanzada edad. Lo cierto es que Leticia Sabater no estaba especialmente unida a su padre, siendo con su madre María del Carmen Alonso, que murió en 2012, con la que tenía más unión: «No he tenido mucha relación con él. Yo he estado más unida a mi madre y mis hermanas a mi padre. Estoy bien porque a partir de los 90 años sé que una persona puede fallecer en cualquier momento. Él se ha muerto de mayor».

Ha sido al portal FórmulaTV el que ha podido hablar con la catalana después de la pérdida y al que ha contado cómo ha sido su despedida íntima en en la localidad madrileña de Valdemoro, donde ha sido enterrado. «Queríamos privacidad y discreción, no queríamos que se montara ningún circo», ha explicado.

El padre de Leticia Sabater tenía unión con la familia de Yola Berrocal

Como curiosidad, los padres de ambas tenían una buena relación, aunque ellas tardaron en llevarse bien pese a que han sido habituales del mundo de la televisión. Todo cambió en el año 2020, cuando las dos entraron como concursantes de La casa fuerte, reality con el que Telecinco las unió como pareja para participar.

«Hace cuarenta y dos años nuestros padres trabajaban juntos y ahora a sus hijas las ha unido el destino. Nuestros padres se llevaban súper bien y nuestras madres también. No sabemos por qué discutíamos, he conocido a una persona maravillosa», explicó Berrocal en aquel momento.