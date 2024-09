Leticia Sabater, viral por su respuesta a una pregunta sobre el Acueducto de Segovia

El rival más débil, el mítico concurso que pasó al recuerdo en su emisión en TVE por humillar a los concursantes, ya tiene fecha de regreso a la televisión, aunque esta vez será en Telecinco. Antes de su estreno el próximo miércoles 4 de septiembre, la cadena ya está promocionándolo con un momentazo protagonizado por Leticia Sabater, que será una de las concursantes vips de su estreno. La cantante y presentadora aparece en una promo contestando a una pregunta que Luján Argüelles le hace sobre el Acueducto de Segovia, uno de los lugares más visitados de nuestro país y símbolo absoluto de la ciudad castellana que es conocido en todo el mundo. Pese a que turistas de todo el planeta acuden para admirarlo en directo, parece que la creadora de La salchipapa tiene pendiente una visita a la capital del cochinillo.

La catalana aparece en el vídeo junto a Rafa (cantante de La Unión), Ainhoa Arteta, Alaska y Dioni (Camela), entre otros. Los más jóvenes no lo recordarán, pero este concurso tenía como gran atractivo el mal humor y los comentarios sarcásticos por parte de la presentadora a sus concursantes, especialmente cuando fallan. Todos ellos tendrán que ir aguantando los zascas de Luján durante todo el programa, además de seguir una estrategia clara para ir eliminando a sus rivales mediante nominaciones a la cara para conseguir el premio de 50.000 euros que está en juego cada semana.

El fallo garrafal de Leticia Sabater

«¿Qué elemento de la naturaleza transportaba en su día el Acueducto de Segovia?», es la aparentemente sencilla pregunta que le hacen a la artista, pero la cara de sorpresa de Leticia al escucharla ya hace pensar en lo peor. Tras segundos de dudas y que incluso sus rivales le chivasen la respuesta, Leticia Sabater ha terminado contestando «piedras», ante el asombro de todos.

«Hija, ¿Qué quieres que te diga? Las más fáciles para todos y a mí me han tocado las más difíciles», se ha justificado ante este error enorme que ya se ha convertido en muy comentado en las redes sociales. La presentadora de El rival más débil no sale de su asombro ante lo que que estaban diciendo: «¿Consideras una pregunta complicada, qué elemento de la naturaleza transportaba en su día el Acueducto de Segovia?». «Pues claro que sí, hija. Yo no sé lo que transporta el Acueducto de Segovia, como lo voy a saber», se sigue justificando.

El estreno de El rival más débil en Telecinco

Este programa ya marcó una época en el pasado, cuando se estrenó en La 1 en el año 2002 y se mantuvo en antena con grandes audiencias hasta el año 2004. La presentadora, con muy malas pulgas, era la actriz Nuria González, conocida especialmente por su papel de Candela en Los Serrano. Precisamente, la serie de Telecinco fue el motivo de que decidiese abandonar el programa, por lo que fue sustituida por Karmele Aranburu, aunque las audiencias fueron bajando hasta que el concurso llegó a ser trasladado a La 2 por su datos.

Mediaset lo retoma para emitirlo en la noche de los miércoles a partir de las 22:50 h. con Luján Argüelles al frente y ocho concursantes famosos en cada una de las entregas.