El mundo de las redes sociales está de luto. El hijo de Jorge Aníbal Cassis, reconocido influencer, que acababa de cumplir 18 años, ha fallecido el pasado jueves. Después de que muchos medios se hicieran eco de esta noticia, el propio creador de contenidos ha utilizado su perfil de Instagram para confirmar lo sucedido.

“La vida me ha arrancado 1/4 de mi alma, sin embargo siento que la perdí toda. No tengo ya corazón, no siento ya nada”, comienza diciendo la publicación de Jorge Aníbal Cassis en la mencionada red social. “Las lágrimas ya no significan lo mismo, el dolor en mi estómago por el hambre no me importa, no quiero comer… Si fuera posible, dejaría hasta de respirar en este momento”.

Por si fuera poco, fue más allá: “No sé cuánto mal hice yo, la verdad, no sé a quién le debo tanto que me ha cobrado en intereses mis sentimientos, que me ha cobrado en vida el amor, que me ha cobrado el dolor, que me ha cobrado hasta las gracias, y hoy me ha dejado sin tan siquiera las ganas de vivir”, expresó el creador de contenido, que cuenta con más de medio millón de seguidores en Tik Tok.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jorge Anibal Cassis (@jorgeanibalcassisoficial)

“Te juro que voy a cumplir tus sueños, te lo juro. Todo lo que tú querías ser lo voy a hacer yo”, continuaba escribiendo Cassis en esta dolorosa publicación en Instagram. “No me importa lo que me cueste, no me importa realmente nada, pero te voy a honrar la memoria, que es lo único que esta maldita vida me deja llena”, añadió.

Para finalizar, Jorge Aníbal Cassis quiso dejar algo claro, dirigiéndose a su hijo: “Te voy a hacer orgulloso para cuando nos veamos nuevamente me des ese abrazo de siempre. Te amo hijo de mi alma”. Sin duda, el influencer está atravesando por uno de los momentos más complicados de su vida, por el que nadie está preparado: decir adiós a un hijo. Descanse en paz.