Muere Haydn Gwynne, actriz de ‘The Crown’, a los 66 años

El mundo de la interpretación está de luto. Haydn Gwynne, una de las actrices británicas más reconocidas en todo el mundo y que formó parte de la exitosa serie The Crown, ha fallecido este viernes a los 66 años. Una muerte que se ha producido como consecuencia de un agresivo cáncer que padecía desde hace un tiempo.

La trágica noticia ha sido confirmada por el agente de Haydn Gwynne, a través de un comunicado que ha hecho llegar a la BBC. «Con tristeza compartimos con vosotros que, tras su reciente diagnóstico de cáncer, la estrella del teatro y la pantalla Haydn Gwynne murió en el hospital la madrugada del viernes 20 de octubre, rodeada de sus amados hijos, familiares cercanos y amigos».

Sin duda alguna, se trata de un comunicado que ha dejado sin palabras a todos y cada uno de sus seguidores, pero también a los amantes de The Crown. Debemos tener en cuenta que Haydn Gwynne interpretó en la exitosa serie de Netflix fue el de Lady Susan Hussey, dama de compañía de la Reina Isabel II y, además, madrina del Príncipe William.

Pero esa no es la única producción en la que Haydn Gwynne ha participado que tiene una estrecha vinculación con la Familia Real británica. Un claro ejemplo lo encontramos, precisamente, en la comedia que lleva por título The Windsors, en la que daba vida a nada más y nada menos que a Camilla Parker.

Por si fuera poco, formó parte de un gran número de proyectos tanto en la pequeña pantalla como en el teatro. Es más, llegó a ser nominada en los Tony y Oliver por el papel realizado en Billy Elliot The Musical. Sin duda, vivió por y para la interpretación. Por lo tanto, su muerte supone una dura pérdida tanto a nivel personal como profesional. Descanse en paz.

The Company of Old Friends is dedicating tonight’s performance to Haydn Gwynne’s memory and her extraordinary career. pic.twitter.com/IDavirLJY7

— Sondheim’s Old Friends (@SondheimFriends) October 20, 2023