Muere Chita Rivera, actriz de ‘West Side Story’, a los 91 años

El mundo del cine y la interpretación llora la pérdida de una sus figuras más gloriosas. Tal y como se ha confirmado, Chita Rivera, actriz de origen puertorriqueño que brilló con luz propia en diversos musicales de Broadway, ha fallecido a los 91 años.

Dolores Conchita Figueroa del Rivero, su nombre real, fue conocida por el gran público por su labor como actriz, bailarina y cantante. Una carrera artística que fue labrando poco a poco y con el paso de los años. Una trayectoria donde terminó cumpliendo su sueño de ser uno de los rostros más influyentes de la industria, fama que alzó su nombre en 1957.

Remembering the incomparable Chita Rivera, a Broadway legend and three-time Tony Winner whose grace, talent, and passion left an unforgettable mark on the world of theatre. pic.twitter.com/lMTBTXIWXW

— The Tony Awards (@TheTonyAwards) January 30, 2024