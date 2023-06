Muere Blackie Onassis, batería de Urge Overkill, a los 57 años

John Rowan, más conocido como Blackie Onassis, batería del emblemático grupo de rock estadounidense Urge Overkill, que triunfó durante los años 90, ha fallecido a los 57 años de edad. Una noticia que ha generado una gran conmoción entre los fans de la banda, que aún no se lo pueden creer.

Conocido por el sobrenombre de Blackie Onassis, ha sido la propia banda la que ha confirmado la triste noticia a través de sus redes sociales, aunque de momento no se han dado más detalles sobre las causas de la muerte del artista estadounidense.

«Urge Overkill se entristece al informar que Blackie ha fallecido. Les pedimos que por favor respeten nuestra privacidad en este momento», señalaron sus compañeros a través de un mensaje en su cuenta de Twitter. «Enviamos mucho amor a su familia y todos sus fans. Sabemos que lo extrañaremos».

Urge Overkill is saddened to report that Blackie has passed away. Please respect our privacy at this time. We are sending much love to his family and all his fans. We know he will be missed.

— Urge Overkill (@UrgeOverkill) June 14, 2023