Muere Arleen Sorkin, actriz que puso voz a Harley Quinn, a los 67 años

Los fans del cine clásico lloran la pérdida de Arleen Sorkin. La actriz de 67 años ha fallecido este pasado jueves 24 de agosto. Una noticia que ha sido comunicada por Neil Kaplan, actor de doblaje, en sus redes sociales. Pues, el actor ha lamentado la muerte de su compañera de profesión.

«Me rompió el corazón escuchar que ha fallecido Arleen Sorkin, la voz original de Harley Quinn. Adoro su trabajo como HQ y Calliope en ‘Days of Our Lives’», escribió.

It broke my heart to hear… the original voice of Harley Quinn, Arlene Sorkin has passed away.

I adored her work as HQ & as Calliope in “Days of Our Lives.” pic.twitter.com/QtypvmvNUX

— Neil Kaplan – Voice Actor (@NeKap) August 26, 2023