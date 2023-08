Muere Angus Cloud, actor estrella de ‘Euphoria’, a los 25 años

El actor Angus Cloud ha fallecido este pasado 31 de julio a los 25 años en su casa de Oakland, en California. Una triste noticia que ha sido dada a conocer por los familiares del joven a través de un comunicado a los medios de comunicación.

“Es con la mayor de las tristezas con la que decimos adiós a un increíble ser humano”, comienzan diciendo. “Como artista, amigo, hermano e hijo, Angus era especial para todos de muchos modos. La semana pasada enterró a su padre y sufrió intensamente con su pérdida. El único alivio que nos queda es saber que Angus ahora se ha reunido con su padre, que era su mejor amigo», agregan.

Unas palabras donde no dejan atrás los problemas de salud mental que padecía el actor. «Él había hecho pública su batalla contra la salud mental y esperamos que su fallecimiento sea un recordatorio para muchos otros de que no están solos y de que no deben luchar contra ello en silencio”, destacan.

De este modo, concluyen alegando que desean que “el mundo le recuerde por su humor, risas y amor por todo el mundo”. Una terrible situación por la que la familia ha pedido privacidad y respeto por el duelo de sus dos pérdidas.

Su papel en Euphoria, serie de HBO Max

A nivel profesional Angus Cloud era conocido entre el público por dar vida al personaje de Fezco O’Neill, Fez, en la exitosa serie de televisión Euphoria. Un papel donde interpretaba a un joven que era casi como un hermano para la protagonista Rue, quien da vida Zendaya.

Los acontecimientos de la segunda temporada, y última hasta el momento, dejaron abierta la trama del actor. Todo ello a pesar de que en un primer momento se tenía previsto que su personaje muriera en los primeros capítulos de la serie. Pero, su interpretación gustó tanto a los creadores, a pesar de ser su primer papel, que decidieron mantenerlo y darle cada vez más peso.

Sus fans lloran su pérdida

Tras el anuncio de la noticia, los fans de Cloud no han dudado en expresar su más sentido pésame a través de las redes sociales. A pesar de que la carrera del actor comenzó hace relativamente poco, cuatro años, era muy querido por el público joven.

Por ello, muchos de sus seguidores han querido rendirle homenaje recordando algunas de sus escenas más famosas en la serie. «Cómo voy a ver la serie si él ya no va a estar, si nunca sabré qué fue de Fezco», comentó un usuario. «Dentro de los vicios de su personaje, era de los pocos que intentaba hacerle la vida más fácil al resto», destacó otro.

te amamos pra sempre angus cloud. pic.twitter.com/Y0CBaSvKTw — klebert.ij (@Luccas1324) August 1, 2023

Cuántas muertes harán falta para que se empiece a tomar enserio la salud mental?

DEP Angus Cloud pic.twitter.com/6Bj5uJjYuW — Done (@done_0424) August 1, 2023

‘FEZCO’ se ganó al público de ‘EUPHORIA’ no solo por la química que tuvo con Lexi, sino porque dentro de los vicios de su personaje, era de los pocos que intentaba hacerle la vida más fácil al resto. DESCANSA EN PAZ, ANGUS CLOUD. pic.twitter.com/vGCz804CYB — Rafael Santisteban (@la5tarueda) July 31, 2023

Reacciones de sus compañeros

Además de las palabras dedicadas por el equipo de HBO Max, algunos de sus compañeros en Euphoria no han dudado en dedicarle algunas palabras al actor. De hecho, uno de los primeros fue Javon Walton, quien interpretó a Ashtray, el hermano adoptivo de Fezco en Euphoria. «Descansa tranquilo, hermano», escribió el artista junto a una fotografía de ambos.

Colman Domingo, que se metió en la piel de Ali, Storm Reid, conocida por ser Gia en la serie, e, incluso, la cantante Becky G, han expresado su más profundo dolor por la pérdida de Angus Cloud. Los artistas se hicieron muy amigos durante el rodaje del videoclip de MAMIII, por lo que le dedicó un mensaje en sus historias de Instagram. «Tu crudeza y autenticidad eran mis cosas favoritas de estar cerca de ti. Realmente sin palabras», se puede leer. Descanse en paz.

View this post on Instagram A post shared by Javon «Wanna» Walton (@onwardwanna)