Muere Anca Molnar, reconocida influencer, por un tumor cerebral: «Luché de la manera que mejor sabía»

El mundo de las redes sociales está de luto. Anca Molnar, reconocida influencer que saltó a la fama por crear contenido sobre maquillaje, ha fallecido a los 35 años. Con el paso del tiempo, la rumana fue adquiriendo mucha más popularidad por su enorme creatividad, así como talento, en cuanto a cuestiones de cosmética se refiere.

Es más, Anca Molnar tuvo la oportunidad de trabajar con un gran número de celebridades. Hace un tiempo, la joven descubrió que padecía una grave enfermedad. Por ese mismo motivo, tomó la firme decisión de alejarse por un tiempo de las redes sociales para centrarse única y exclusivamente en su recuperación.

A pesar de todo, en una de sus últimas publicaciones en la red social Instagram, aseguró que necesitaba fondos económicos para poder sufragar los gastos de una segunda operación: «Todo en esta vida tiene un precio y, desafortunadamente, no es metafórico pero creo que, para una comunidad de personas, la cantidad sería insuperable».

Sea como sea, lo cierto es que Anca Molnar ha luchado con todas sus fuerzas contra el tumor cerebral que padecía. Aun así, era más que evidente el deterioro físico que estaba experimentando. Algo que se apreció perfectamente en la publicación que realizó desde la ventana de un avión, en la que se despedía de todos y cada uno de sus seguidores.

«Luché de la manera que mejor sabía y con todas mis fuerzas hasta la última gota de esperanza», comenzó diciendo la creadora de contenido en la mencionada publicación en Instagram. Lejos de que todo quede ahí, fue mucho más allá: «Dejo en tu corazón la gratitud por lo bonita que ha sido mi vida y que mi sonrisa sirva de testimonio de que viví al máximo».

Como era de esperar, las despedidas y muestras de cariño no han tardado en llegar. Molnar Claudiu, su marido, no dudó en compartir imágenes del funeral de la influencer: «Te amo y te amaré por siempre. Si supieras lo difícil que es para mí estar sin ti, mi amor». En su nombre y en el de su hijo, añadió algo más: «Nos hiciste hombres fuertes que nunca te olvidarán. Gracias por luchar tanto por nosotros. Solo te vas de la gente, pero no de nuestros corazones».

Alina Radi, amiga de la fallecida, señaló que la creadora de contenido no quiso dar mucha importancia a los primeros síntomas que presentó, sobre todo a los fuertes dolores de cabeza que tenía. A pesar de todo, reconoce que luchó todo lo que pudo por ganar esta dura batalla. Sin duda, una triste pérdida a nivel profesional, por la calidad de su contenido, pero también a nivel personal puesto que tenía un enorme corazón. Descanse en paz.