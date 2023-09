Muere Amando de Miguel, reconocido sociólogo, a los 86 años

Amando de Miguel, el considerado padre de la sociología moderna, ha muerto este domingo a la edad de 86 años a causa de una larga enfermedad. Era catedrático emérito de la Universidad Complutense de Madrid y cara conocida para muchos españoles debido a que era colaborador de varios medios de comunicación.

Fue una de las personas clave de la Transición española, aunque su currículum era impresionante al margen de todo lo mencionado anteriomente. Su conocimiento le llevó a impartir clases como profesor invitado en las universidades de Yale y Florida. Además, era catedrático emérito de la Universidad Complutense de Madrid.

Contaba con más de 120 libros publicados y galardonado con numerosos premios, entre ellos el Jovellanos en el año 2001. En el mundo de los medios de comunicación también tuvo una extensa carrera como tertuliano en medios como Telemadrid, Intereconomía y Libertad Digital, con el que colaboraba desde su fundación y que ha sido el encargado de anunciar la trágica noticia.

Su breve paso por RTVE

En noviembre de 1994 fue elegido por el Parlamento como consejero de Radio Televisión Española tras la propuesta del Partido Popular, aunque su paso por el ente público fue breve. El 10 de julio de 1995 decidió presentar su dimisión tras considerar no se había cumplido «lo más mínimo al ideal de independencia, pluralismo y neutralidad» durante su paso.

Desde @FDisenso queremos expresar nuestro pésame a la familia de Amando de Miguel, todo un referente de la sociología en España y un gran defensor de la Libertad. En los últimos años tuvimos el honor de contar con su presencia en nuestro Patronato. Descanse en paz pic.twitter.com/fjt9aiOIWs — Fundación Disenso (@FDisenso) September 3, 2023

Nacido en la localidad zamorada de Pereruela en el año 1937, se trasladó a San Sebastián para comenzar sus estudios, volviendo a mudarse, esta vez a Madrid, para arrancar la carrera de Ciencias Políticas. Su excelencia en los estudios le llevó a recibir el premio extraordinario y premio nacional de fin de carrera.

Durante toda su vida se caracterizó por no dudar en dejar clara su opinión y no acobardarse ante nada ni nadie, eso le llevó a tener numerosos problemas. Durante el franquismo fue condenado por un Consejo de Guerra tras criticar una homilía de un sacerdote castrense, pero no fue el único. En 1981 decidió abandonar Cataluña tras apoyar un manifiesto por la igualdad de los derechos lingüísticos.