Muere el actor Tony Isbert a los 74 años en su casa de Santander

El mundo de la interpretación está de luto, y todo como consecuencia de la repentina muerte de Tony Isbert a los 74 años. El reconocido actor, que forma parte de una de las sagas de actores más famosas de nuestro país al ser nieto de Pepe Isbert e hijo de María Isbert, ha fallecido en su domicilio de Santander. Tony sufría una enfermedad respiratoria por la que la semana pasada tuvo que ser ingresado en el hospital. Tras haber recibido el alta este lunes, y desde hace un par de días, el actor no contestaba a las llamadas telefónicas. Un gesto que provocó que saltaran las alarmas en su círculo más cercano. Finalmente, el pasado miércoles fue encontrado sin vida en su casa. Una noticia que, como era de esperar, ha generado una enorme conmoción no solamente entre sus familiares y amigos, sino también entre actores, actrices y profesionales del mundo de la interpretación.

Nacido en Madrid, Tony Isbert ha destacado por tener una amplia trayectoria en el cine español, sobre todo en el periodo comprendido entre la década de los 60 y 80 del pasado siglo. Entre sus proyectos más destacados encontramos su papel en Carola de día o de noche, que compartía protagonismo con Pepa Flores, conocida como Marisol. Pero no todo quedó ahí, ya que también obtuvo un gran reconocimiento con el filme Romeo y Julieta, de Estudio 1 de RTVE, proyecto en el que trabajó con la artista Ana Belén. Inevitablemente, y con el paso del tiempo, Tony Isbert se ganó a pulso ser un reconocidísimo actor no solamente en la gran pantalla, sino que también hizo grandes y destacados papeles en el teatro. Es más que evidente que la interpretación no solamente era su trabajo, sino que también era su gran pasión. Algo que demostraba en cada proyecto en los que participaba.

Como no podía ser de otra manera, son muchos los mensajes de despedida que se están compartiendo en redes sociales tras hacerse pública la trágica noticia. Un claro ejemplo lo encontramos en la AISGE que, a través de X (antes conocido como Twitter), compartió una imagen en la que el fallecido actor aparece con su madre María Isbert y Pilar Bardem. Una fotografía que se captó el 23 de marzo de 2009, en la sede madrileña de esta entidad: «Una estampa irrepetible. Cómo duele despedirnos de nuestro Tony Isbert, socio 218 de AISGE».

El Ayuntamiento de Albacete, ciudad a la que estuvo profundamente vinculado, también ha querido rendirle homenaje a través de la red social X: «Su partida nos deja una profunda tristeza, pero también un legado imborrable que permanecerá en el corazón de todos los amantes del arte y de la cultura».

Lejos de que todo quede ahí, la Diputación de Albacete también ha querido despedirse públicamente de Tony Isbert: «Su muerte deja un gran vacío, especialmente en la provincia de Albacete, donde su apellido ha sido, es y será sinónimo de arte y reconocimiento a la escena nacional».

A pesar de su vinculación con esta ciudad de Castilla-La Mancha, los compañeros de Europa Press han confirmado que, finalmente, la capilla ardiente del actor se abrirá este mismo jueves en el Tanatorio de El Alisal de Santander, la ciudad en la que ha fallecido y en la que vivió sus últimos años. Sin duda, una triste y durísima pérdida. Descanse en paz.