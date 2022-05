El motivo de peso por el que no se emitirá ‘Mi casa es la tuya’

‘Mi casa es la tuya’ emitió el pasado día 30 de abril su último programa hasta la fecha, aunque lo hizo sin avisar a los espectadores de que no volvería. Ni Telecinco ni la productora han dado información a los espectadores, que se siguen preguntando por qué no hay una nueva entrega este sábado 14 de mayo.

La llegada de ‘Déjate querer’, el nuevo espacio de Toñi Moreno hacía pensar que los fines de semana tendrían cambios en Mediaset, y así fue. Con el estreno de este sustituto de ‘Hay una cosa que te quiero decir’, la noche de los viernes estaba ocupada.

“Hemos tenido una crisis muy fuerte en el partido. Perdimos el control y el horizonte. Y se podría haber evitado”. Alberto Núñez Feijóo. #MiCasaFeijóo pic.twitter.com/gW5ySsQIfp — Mi casa es la tuya (@micasaeslatuya) April 30, 2022

El gran perjudicado fue el ‘Deluxe’, que volvía a tener que trasladarse de día. A pesar de los inconvenientes, el cambio de los viernes a los sábado le ha sentado muy bien a la tertulia del corazón de Jorge Javier Vázquez, que veía como recuperaba el liderado de la noche con la visita de Kiko Rivera.

Finalmente han sido Bertín Osborne y todo su equipo los que han tenido que hacer las maletas. Este movimiento no ha sido casual, ya que ‘Mi casa es la tuya’ ha terminado su temporada, lo que significa que no hay más entregas grabadas. Al no haber comunicado por parte de la cadena, se desconoce si este podría ser una adiós definitivo.

A pesar de que ha tenido grandes momentos, llegando a liderar con solvencia, el programa de entrevistas ha tenido una dura lucha con ‘Quién quiere ser millonario, aunque el concurso de Juanra Bonet ha salido victorioso en más ocasiones.

Por ahora no hay más información, ni por parte de la productora ni de la cadena, por lo que queda en el aire su continuidad. En el hipotético caso de que se cancelase, Osborne seguiría teniendo presencia en televisión gracias a ‘El show de Bertín’, que se emite en Canal Sur y Telemadrid.