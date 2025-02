La pasada noche del 26 de febrero, los espectadores de Telecinco fueron testigos de la última hoguera conjunta de los chicos. Un encuentro que ya prometía muchas emociones, pues los participantes se encontrarían con el tentador favorito de sus parejas. Un cara a cara donde no faltaron los reproches y los insultos. Pero, si hubo un enfrentamiento que acaparó todas las miradas fue el de Montoya y Manuel. Y es que, el tentador VIP ha cruzado todos los límites con Anita, la pareja del de Utrera. Un conjunto de situaciones que han desembocado en reacciones completamente inesperadas por parte de este último. De hecho, se han hecho tan virales que han cruzado fronteras.

«Buenas noches, ¿cómo están mis cornudos favoritos?», les saludó Manuel al llegar. Una llegada que realizó con un plato de patatas fritas en la mano, a modo de provocación hacia Montoya. «Espero que encuentres aquí el amor, porque si no te tienes que ir a buscarlo con Juan y Medio», le dijo el novio de Anita. Un dardo envenenado con el que se burlaba de las numerosas novias que ha tenido y no le han durado. «El primer día ya le dije que era un ‘papafrita’ y es que no quiero ni apretar», respondió Manuel. «Me has hecho un favor, yo valgo más que tú y que mi novia. ¡Gambita!», le dijo Montoya. «Ha tenido que ver cómo le he quitado la novia en menos de cinco días», señaló el tentador para provocar.

«Yo tengo un testigo que cada noche ha visto que su novia y yo lo pasamos muy bien, esto ha visto cada noche cómo lo pasamos debajo de las sábanas», ha continuado Manuel sacando a la famosa serpiente de juguete de la cama de Anita. «¿Tú te crees que yo tengo envidia de ti, medio metro? Eres un centímetro, churra. No me tires a mí nada, me cago en la madre que te parió», ha respondido Montoya.

Al ver que la situación iba ganando intensidad, Sandra Barneda decidió intervenir en el enfrentamiento y plantearle un reto a Montoya. De esta manera, el participante tendría que preguntarle tres preguntas, las cuales tendrían que ser respondidas por Manuel con un sí o no. Ante ello, el novio de Anita fue al grano.

«¿Ves un futuro estable con Anita?», le preguntó. Manuel, por su parte, ha respondido afirmativamente. Una respuesta que sacó a Montoya de sus casillas y que provocó una nueva ronda de insultos. «Parece un celador así vestido, eres un mortadela», le dijo el de Utrera entre risas.

Tras ello, el andaluz intentó formular su siguiente pregunta. Pero, al no quedar muy clara, Barneda le pidió que la repitiera. «No sabe ni preguntar», se burló Manuel. Fue entonces cuando Montoya perdió los nervios una vez más y le dedicó una inesperada canción. «Abre una piernita, y otra piernita, introduce la gambita, luego no vale llorar, ¡todos!», entonaba.

«No me sale preguntarle nada, porque este muchacho es lamentable», ha explicado. Pero, aun así, procedió a preguntarle al tentador. «¿Te ha hablado bien Anita de mí durante la experiencia?», quiso saber. Ante ello, Manuel fue directo y respondió negativamente. Una respuesta que Montoya no se creyó.

Montoya a Manuel: «¿Pero este escombro quiere mi novia?»

«Ayer Bayan me dijo que sí que habla bien de mí todo el rato, que piensa en mí. No me creo nada de este hombre», señaló el participante. «¿Crees que Anita se puede llegar a enamorar de ti?», le preguntó. Ante la respuesta afirmativa, volvió a enfadarse. «Este muchacho no ha parado de vacilarme. Se ha reído de mí. ¿Tú te crees que yo soy tonto?», dijo.

«¿Sabes por qué? Porque tu novia te ha puesto los cuernos antes que tú. ¡Cornudo! Eres el cornudo de esta edición. Buena cornamenta», se burlaba Manuel. «¿Pero este escombro quiere mi novia? ¿Esto? ¿Por esto me ha cambiado? Semejante papanatas. Te vas a arrepentir toda la vida, pero Montoya solo pasa una vez. Manuel Rodríguez cuarenta mil. ¡Respeta, huevo!», sentenció Montoya. Sin lugar a duda, un cara a cara donde ambos se quedaron a gusto.