El pasado miércoles 5 de marzo pudimos disfrutar de la última entrega de La isla de las tentaciones 8 antes de ver el programa especial, grabado tres meses después de la experiencia. Por lo tanto, los espectadores tuvieron la oportunidad de disfrutar de una de las hogueras finales más esperadas de los últimos tiempos. Nos referimos, como no podía ser de otra manera, a la de Montoya y Anita. Tras visualizar diversas imágenes, en la que ambos pudieron ser testigos de cómo han vivido esta experiencia, Sandra Barneda les hizo la pregunta más esperada. Fue entonces cuando el sevillano tomó la firme decisión de romper su relación con Anita, para marcharse de República Dominicana completamente solo. Es más, reconoció que su paso por La isla de las tentaciones le sirvió para «encontrar el amor», especificando que se refería al «amor propio». Anita, en cambio, comunicó a Sandra Barneda que quería marcharse con Manuel, su tentador favorito.

Dadas las circunstancias, la presentadora invitó a Manuel a la hoguera final para preguntarle si quería marcharse de La isla de las tentaciones solo o con Anita. El gaditano hizo exactamente lo que todos los espectadores esperaban que hiciera: dejar plantada a la ya ex pareja de Montoya en el peor momento. Un duro golpe que fue celebrado por muchos, por la actitud que Anita tuvo durante toda la experiencia. Al fin y al cabo, Montoya se ha convertido en uno de los rostros más queridos de todas las ediciones que se han emitido de La isla de las tentaciones. ¡Se lo ha ganado a pulso! Eso sí, no todo está siendo tan idílico. Y es que, el mismo día de la emisión de esa hoguera final, el de Utrera se vio obligado a emitir un comunicado para desmentir una información gravísima como es su muerte. ¡Algo verdaderamente espeluznante, qué duda cabe!

Se trataba de un bulo que empezó a correr el pasado miércoles 5 de marzo. De hecho, en TikTok, varias personas compartieron la falsa noticia de que Montoya había perdido la vida como consecuencia de un accidente de tráfico. Por fortuna, ¡nada más lejos de la realidad!

A través de sus historias de Instagram, el andaluz quiso aclarar todo para evitar que el bulo fuese a más: «Muy buenas, flamencos. Nada, me he salido aquí fuera porque he tenido que interrumpir las cositas que siempre estamos haciendo para vosotros para que lo paséis bien y sacaros esa sonrisa que haga falta».

Acto seguido, fue más allá: «Estas cosas no se hacen, esto no brilla y lo que hace es irritar a Montoya». Respecto a la falsa noticia sobre su muerte, ha dicho lo siguiente: «Me preocupa por vosotros y preocupa también a mi familia. Estas noticias son lamentables, así que, por favor, denuncien esto, comenten esto porque de verdad es lamentable, esto no brilla».

Lejos de que todo quede ahí, el de Utrera ha dejado claro que ha tomado la decisión de emprender acciones legales: «Paso por aquí para decir que esto estará en manos de quien tenga que estar, porque estas cosas son muy feas». Además, añadió: «Entiendo que no todo el mundo me apoye, por supuesto, pero yo no tengo culpa del cariño que me tiene la gente».

«Estas cositas no, no rocemos la ilegalidad porque te vamos a pillar. Así que ve borrando las cositas porque te vamos a cazar», aseguró. Para finalizar, aprovechó para hacer una importante petición: «No hagáis esto porque preocupáis a mi familia, seres queridos y a vosotros».