La isla de las tentaciones 8 ha llegado a su fin. Los espectadores de Telecinco han sido testigos de la edición más intensa del reality show, de eso no cabe duda. Pero, como toda buena historia que se precie, tiene que tener su desenlace. Por ello, la pasada noche del 5 de marzo, la audiencia tuvo la oportunidad de ver el momento más esperado del reality: la hoguera final entre Anita y Montoya. Y es que, la pareja se ha convertido en la protagonista indiscutible por sus vivencias en República Dominicana, especialmente, el andaluz. Y es que, el desparpajo y la manera de afrontar las situaciones complicadas han hecho del joven un fenómeno global.

El primero en llegar a la hoguera final fue Montoya, que tuvo la oportunidad de hablar unos minutos con Sandra Barneda. Tras ello, Anita cruzo la pasarela de antorchas y realizó un surrealista momento que, incluso, dejó al propio Montoya sin palabras. Algo que no es fácil. Pero, poco tardó la pareja en decirse de todo. «Te voy a desenmascarar», le advertía el andaluz. Ante lo sucedido, la presentadora del formato le preguntó a la joven, de 27 años, el motivo de su actitud al llegar. «Lo mismo que hizo él al entrar a mi villa, que me intentó condicionar la experiencia, y por la noche estaba triqui, triqui con la otra», se justificó. Por su parte, Montoya le confesó a Barneda lo que sintió al ver a Anita entrar así. «Por un momento me la he creído, pero lleva haciendo la ridícula desde el primer minuto. Esta no es mi Anita», dijo.

«Tu Anita y la Anita de La isla de las tentaciones es la misma pero mejorada, porque por primera vez he pensado en mi felicidad antes que en la tuya», le respondió ella. Seguidamente, la pareja comenzó a hablar de las «carencias» que habían vivido durante su noviazgo. Pero, Montoya se sinceró con Anita. «Yo no he sido infeliz contigo, para mí la relación era perfecta. Hasta que entré aquí y al quinto día me fallaste», le dijo con amargura.

Lejos de quedar ahí, la organización del programa les puso en la tablet algunas imágenes de su experiencia en el programa. De esta manera, ambos pudieron ver, primeramente, como Anita cruzaba todo tipo de límites con Manuel, el tentador VIP de la edición. «Mira, cariño mío, nada más empezar», le señaló Montoya molesto. «¿Por esto me has cambiado? Quiero que me mires a la cara e intentar ver a mi Anita aquí. ¿Merecía esto de verdad?», agregó dolido.

Posteriormente, llegó el turno de Montoya con Gabriella, la tentadora con la que cayó en la tentación. «Yo le voy a decir una frase clara. Mi cuerpo no se lo entrego nadie ni a cualquiera. Me doy mucho a valer. Yo no sé lo que hago, yo sé lo que siento. Ella sabe lo que hace, pero no lo que siente. Sentí para hacer eso. Yo no me desnudo ante nadie si no siento», se justificó él.

Antes de concluir, la organización le mostró a Anita todos los momentos en los que Montoya había estado devastado por su infidelidad. Una serie de imágenes que ella no se esperaba y que la afectaron más de lo esperado. «Velo, por favor, si me quieres, ve a un hombre roto. No tenía ni hambre, cojon**, que abras tu corazón de una p*** vez», gritaba él desesperado.

Sandra Barneda le preguntó a Anita si no había sentido nada al ver a su novio en ese estado, pero ella se sinceró. «Claro que me ha sorprendido», confesó. Pero, Montoya ya no podía aguantar más las emociones y se terminó derrumbando. «Eres el amor de mi vida y me has partido como una regañá. Montoya no tenía ganas ni de fiestas, he conocido a todas, pero yo te pensaba siempre, porque para mí eres la única que me daba todo. Te quiero a ti y quiero este cuerpo», dijo entre lágrimas.

Ante ello, y para sorpresa de todos, Anita se levantó de su asiento y le dio un abrazo al andaluz. «Tú también te has pasado, te has pasado desde el primer día conmigo, me da igual que juegues, que te has pasado conmigo, no te he reconocido desde el primer día. Me has tirado por el suelo», le respondió ella entre lágrimas.

La decisión final de Montoya y Anita

La hoguera estaba llegando a su final, por lo que Sandra Barneda les hizo la gran pregunta. ¿Decidirán abandonar La isla de las tentaciones solos, con la pareja que llegaron o con su nueva tentación? Una cuestión que Montoya tuvo muy clara y que respondió con sinceridad.

«Yo desde que llegué tenía la ilusión y la confianza de seguir siendo fuertes, pero me llevé el mayor chasco de mi vida. Me ha roto. Lo que me ha enseñado de verdad es a encontrar el amor propio. Montoya sabe lo que siente y Montoya se va solo», le dijo a la comunicadora. Una respuesta muy diferente a la que dió Anita, pues ella si quiso irse con su tentador, Manuel.

Sin embargo, para mala fortuna de la participante, su nuevo enamorado le jugó una mala pasada. ¿Qué sucedió? Manuel decidió irse solo. «Voy a abandonar La isla de las tentaciones solo. Pero quiero decirle que fuera lo voy a intentar, creo que es un momento en el que tú tienes que sanar muchas cosas», le dijo.

«Yo también tengo que aclararme bien la cabeza, no quiero jugar con el corazón de nadie. Me ha demostrado que puedo recuperar la ilusión en buscar una pareja. Pero en este momento quiero abandonar solo», sentenció. Una decisión final con la que dejó a Anita sin palabras.