Montoya descoloca al equipo de ‘Supervivientes 2025’ al lanzar un mensaje a David Bisbal

Supervivientes 2025 tiene los días contados. El popular reality de supervivencia se encuentra en la recta final de su aventura, por lo que las emociones entre Montoya y el resto de los concursantes están a flor de piel. La pasada noche del 12 de junio, los espectadores de Telecinco fueron testigos de una nueva gala del formato. Presentada por Jorge Javier Vázquez, la audiencia tuvo la oportunidad de ver todo lo acontecido en Honduras durante las últimas horas. Unas imágenes donde, entre otras cosas, se vio cómo fueron las primeras horas de Anita Williams tras cortarse 25 cm de su cabello. Un duro momento para la catalana, de 27 años, donde no faltaron las lágrimas y los lamentos. Eso sí, a pesar de odiar su nueva apariencia, confesó que lo volvería a hacer por su hijo.

La particular manera de llorar de Anita Williams ha despertado la risa en el presentador catalán. Por ello, el comunicador se dirigió a Montoya y le pidió que imaginase que era peluquero y que definiese el peinado de su chica. «Tiene un moño muy flamenco», dijo el sevillano. Y es que, el ex participante de La isla de las tentaciones confesó que su peinado le recuerda mucho a Lara Croft, un legendario personaje ficticio y protagonista de la franquicia de videojuegos Tomb Raider. «¿No se parece más a Amélie?», le preguntó el presentador de Telecinco. Fue entonces cuando Borja González, tercer finalista de la edición, dió su opinión al respecto. «A mí a Chenoa me recuerda», indicó.

Jorge Javier Vázquez, al escuchar que se había hecho mención a Chenoa, se sinceró con la audiencia. «A mí me encanta Chenoa», dijo. Unas palabras que fueron seguidas por un divertido comentario de Montoya, que no volvió a decepcionar con sus vivencias y reveló que le gustaba mucho la cantante cuando él era adolescente.

«No quiero saber lo que hacías pensando en Chenoa», señalaba Vázquez. «Era guapa. ¡Cuando tú vas, yo vengo de aquí…!», cantaba el concursante. Un inesperado arranque del sevillano que despertó las risas entre todos los supervivientes. Ante ello, el presentador le pidió que le enviase un mensaje a Chenoa, ya que se encontraban en directo.

Montoya envía un mensaje a David Bisbal en ‘Supervivientes 2025’

«Chenoa, mi alma, si me estás viendo… la que tuvo retuvo y estarás divina de la muerte. Si hubieras sido mi fan en su día no te hubiera hecho cobra ni nada», dijo Montoya. Eso sí, lejos de dejarlo ahí, el concursante le envió un mensaje a David Bisbal. Y es que, es cultura pop española el hecho de que ambas estrellas de la música mantuvieron un romance durante su paso por Operación Triunfo.

Mirando a cámara, Montoya fue claro con el almeriense. «Bisbal, una cobra no se le hace a nadie. ¡Y a Chenoa menos!», sentenció. Unas palabras con las que hizo referencia a la mítica cobra que le hizo el andaluz a Chenoa durante una de las galas del talent musical, hace ya nueve años. Como era de esperar, Jorge Javier Vázquez no pudo evitar reírse con las ocurrencias del concursante.