‘Supervivientes 2025’: ¿quién fue el concursante expulsado ayer, jueves 12 de junio?

La pasada noche del 12 de junio, los espectadores de Telecinco fueron testigos de una nueva entrega de Supervivientes 2025. El popular reality de supervivencia se encuentra en la recta final de su andadura, por lo que las emociones están a flor de piel entre los participantes. Presentado por Jorge Javier Vázquez, el público tuvo la oportunidad de ser conocedor de todo lo acontecido en Honduras durante las últimas horas, que no ha sido poco. Y es que, además de ver la llegada de Makoke al plató de Telecinco y la realización de una nueva prueba, también se descubrió el nombre del nuevo expulsado de la edición. Un puesto que se disputaban Borja González, Damián Quintero y Álvaro Escassi.

La organización del programa realizó su típica ceremonia de salvación para ir descartando concursantes. De esta manera, Borja González fue el elegido por la audiencia para continuar en el formato. Por lo tanto, automáticamente, se convirtió en el tercer finalista de Supervivientes: 2025. Así pues, el nombre del nuevo expulsado y participante que se quedaría a las puertas de ser finalista se disputaba entre Damián Quintero y Álvaro Escassi. Un puesto que ninguno de los dos quería ocupar, pues no es plato de buen gusto irse a tan pocos días de la gran final. Pero, lamentablemente, ya tenía asegurado el nombre de uno de ellos.

¿Quién ha sido el último expulsado de ‘Supervivientes 2025’?

Sin ánimos de alargar demasiado el momento, desde la Palapa, Jorge Javier Vázquez conectó con los nominados para entonar su mítica frase previa a una expulsión. Eso sí, Laura Madrueño quiso dedicarle unas palabras a los nominados. «Aquí estoy con ellos, apoyándoles hasta el último día. Nos va a dar mucha pena despedir a cualquiera de los dos. Habéis sido grandes supervivientes y nos habéis dejado sin palabras en cada juego en la playa. Os merecéis estar aquí y me encantaría que llagarais conmigo a la final de Madrid, pero no puede ser», dijo la presentadora.

Unas palabras que fueron recibidas con mucho agradecimiento por parte de los concursantes. De esta manera, se descubrió que el público había decidido que Damián Quintero debía abandonar el concurso. Una segunda expulsión para el karateka que aceptó con resignación. Pero, a pesar de todo, el expulsado confesó sentirse orgulloso de lo lejos que había llegado.

«No vuelvo más, estoy viendo una venda y no vuelvo más», ha bromeado. «Ha sido estupendo. Agradezco mucho al programa el poder haber vuelto. Me voy tranquilo de verdad, la otra vez me fui satisfecho y tranquilo con mi concurso, pero no con ellos. Ahora me voy después de haber pasado unos días increíbles y me voy con amigos y gente maravillosa en el corazón. Ahora sí, papá va para casa», dijo mirando a cámara.

«Eso de salir 24 horas pensé que era injusto volver, pero el remedio es peor que la enfermedad y haber estado con la cabeza en España y volver aquí es muy sacrificado, lo tenía que soltar», dijo Damián Quintero respecto a su primera expulsión. «Te lo dije en su momento, podías haber intentado pasar desapercibido y has jugado y arriesgado y te lo agradecemos todos los que hacemos Supervivientes», le dijo Vázquez a modo de despedida.