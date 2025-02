La octava edición de La isla de las tentaciones está teniendo un éxito arrollador en Telecinco. Y siendo honestos, no es para menos. Es más que evidente que todo el equipo ha hecho un excepcional trabajo durante las grabaciones, que se realizaron hace unos meses en República Dominicana. Ahora bien, si hay un participante que está consiguiendo dar la vuelta al mundo por sus reacciones ante la infidelidad de su pareja es Montoya. Tanto es así que se ha hecho viral en todo el mundo el momento en el que comienza a correr para llegar a Villa Playa tras ver cómo Anita estaba, en ese preciso instante, manteniendo relaciones sexuales con Manuel. Tal era la desesperación que estaba sintiendo que el sevillano ni tan siquiera pensó en las consecuencias, solo quería ver a su pareja y que le explicara por qué estaba actuando de esa manera. ¡Esa situación le estaba produciendo muchísimo dolor!

Es importante destacar que, a pesar de que Montoya nos ha regalado uno de los memes más sonados de esta octava edición de La isla de las tentaciones, lo cierto es que no hay que perder algo de vista. Y es que el joven lo pasó realmente mal durante su paso por el reality que se desarrolla en República Dominicana. Tanto es así que esta experiencia no solamente le afectó muchísimo a nivel mental, sino también físico. Sandra Barneda, por su parte, no dudó un solo segundo en compartir un detalle muy concreto respecto a todo lo que vivió con Montoya durante las grabaciones: «Al principio decía ‘pero qué exagerado’ y luego comprobé que él es así. Creo que llegó a perder 11 kilos, quiero decir», comentó la presentadora de La isla de las tentaciones 8 a los compañeros de YourWay Magazine. Pero, como era de esperar, no todo quedó ahí.

La presentadora del reality quiso ir mucho más allá: «Si tú le observas, ves en qué lugar está y que él solo necesita sacarlo todo, es que es increíble ver esa reacción». A pesar de todo, es un hecho que Montoya no se lo puso nada fácil a Sandra Barneda, puesto que, a pesar del momentazo que nos regaló, tenemos que tener en claro que se saltó las normas del programa.

Es más, en la entrega de La isla de las tentaciones 8 que se emitió el pasado miércoles 5 de febrero, pudimos ver cómo la presentadora se vio obligada a pararle los pies. Tanto es así que tras el inesperado encuentro entre Montoya y Anita en Villa Playa, Sandra Barneda no dudó en poner los puntos sobre las íes para evitar que una situación así volviese a ocurrir: «Os acabáis de saltar las normas, va a tener consecuencias. Sabíais muy bien a lo que veníais. Anita, te pido, por favor, que vuelvas a la villa».

Por si fuera poco, y como no podía ser de otra manera, Barneda optó por ir mucho más allá: «¡Todo el mundo dentro de la casa, no quiero que nadie salga de ‘Villa Playa’! No voy a tolerar que nadie se salte las normas. No quiero más locuras esta noche», sentenció. Sin duda, esta octava edición no está dejando absolutamente indiferente a nadie.