Supervivientes 2025 ha tenido este martes una nueva gala de Tierra de nadie llena de enfrentamientos, esta vez provocados por el Atril en llamas, la nueva forma que la organización ha encontrado para generar más conflictos entre los concursantes, y así obligar a algunos a mojarse en el concurso. Han ido pasando uno a uno para ir aclarando sus conflictos, siendo Montoya el que tenía más que contar, ya que Carlos Sobera ha anunciado que había un vídeo que seguro que no iba a gustar a muchos de sus compañeros, siendo Pelayo Díaz y Terelu Campos los más interesados en verlo.

El ex concursante de La isla de las tentaciones y la recién estrenada actriz de teatro fueron grandes amigos al comienzo del concurso y parecía que con el regreso de la malagueña, tras su corta carrera como actriz, iba a ser igual, pero la relación se ha comenzado a torcer. Todo ha ocurrido tras unas palabras del sevillano con Anita y Carmen Alcayde en mitad de la noche, que dijeron frente a la cámara que les grababa. «Dijiste que Damián te había confesado que no le encajaba para nada la actitud que Pelayo estaba teniendo con Terelu», es lo que ha dicho el presentador.

Tras anunciarlo, el programa ha puesto el vídeo completo a todos los interesados, momento en el que Pelayo Díaz ha querido contestar. «A ver, yo creo que Montoya tiene un programa de comprensión oral, debe practicar más el listening. Tiene que entender las cosas que escucha, porque hay veces que escucha cosas y no lo sabe comprender. Se queda con una palabra, se cree que le están diciendo una cosa y no. Con la noche que tuvo con Anita, no sé cómo le quedan ganas de hablar de los demás», le ha dicho el diseñador.

Montoya no podía quedarse callado y le ha dado una respuesta, poniéndose, de forma sorprendente, a favor de Damián Quintero, algo que nadie esperaba debido a la mala relación que tienen: «España merece saber que este señor (señalando a Damián), para mí, es una persona sincera».

Pero no ha sido lo único que ha dicho, la más señalada ha sido Terelu Campos, a la que le ha reprochado su actitud en los últimos días. «Lo siento que te señale, pero se te ve el plumerillo. A este señor (Damián) le diste caña cuando este señor (Pelayo) piensa exactamente lo mismo», le ha dicho a su amiga.

En un cambio de actitud inesperado, el sevillano ha comenzado a llamar Terelú (la forma en la que Verónica Forqué la llamaba en MasterChef) a su amiga: «La tomaste con él cuando este señor, aunque sea tu amigo o le tengas estima o más estima, lo piensa igual. Le diste caña a Damián, para mi gusto. Él fue sincero, y eso es lo que me gana. Fue el que te lo dijo a la cara. Ahí el plumerillo, Terelu. El plumerillo de decir que te cae bien y este señor (Damián) te cae regular. Fue sincero».

De esta forma, Montoya ha cargado de forma sorprendente contra la que fue su amiga en Supervivientes y saca la cara por uno de los que hasta ahora eran sus enemigos.