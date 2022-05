Miley Cyrus sorprende con un espectacular cambio de look

Miley Cyrus ha reaparecido en sus redes sociales con un nuevo cambio de look que no ha pasado desapercibido. A lo largo de todos estos años, la intérprete de ‘Angels Like You’ ha tenido muchos cambios de imagen y este último recuerda a su etapa como Hannah Montana.

Después de publicar en sus redes sociales imágenes de su nuevo look, parece que la artista ha recuperado su estilo Hannah Montana. Un look que los fans más nostálgicos de la exitosa serie de Disney Channel convertida en fenómeno mundial han alabado, y que sus otros seguidores también han celebrado.

La artista estadounidense siempre ha estado entre el moreno y el rubio, aunque siempre ha predominado el rubio. Y ahora, en vez de decidirse por un solo color, ha decidido teñirse con los dos colores. Un look que recuerda al que lucían Evaluna, Aitana o Danna Paola hace unos meses, y que ahora también luce Lola Índigo.

Whatever happened to class? @pamelaanderson as Roxie in Chicago is fabulous! Go see her shine while you still can 💋 pic.twitter.com/MQ2pvFnvRp

— Miley Cyrus (@MileyCyrus) May 16, 2022