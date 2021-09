No es ningún secreto que Miley Cyrus es rockera hasta la médula. Una cara artística que ya ha demostrado en numerosas ocasiones a lo largo de su carrera, haciendo hincapié especialmente en su su disco ‘Plastic Hearts’. Un nuevo proyecto discográfico donde dejó a todos sin palabras al entonar temas como ‘Bad Karma’ y ‘Night Crawling’, todo ello añadiendo sus covers de ‘Heart of Glass’ de Blondie y ‘Zombie’.

Ahora, muy pronto se subirá al escenario junto a una de las bandas de rock más legendarias de la historia de la música, Metallica. Un encuentro único y muy deseado que tendrá lugar esta semana en el programa estadounidense ‘The Howard Stern Show’, conducido por la personalidad de la radio que da nombre a este espacio de entretenimiento.

Stop the clock. @HowardStern is LIVE this Tuesday on #Howard100!

Tune in all week for exclusive interviews with @SteveMartinToGo, Martin Short, @Metallica, and @MileyCyrus only on @siriusxm. pic.twitter.com/BgdeWsq0ML

— Stern Show (@sternshow) September 3, 2021