Miley Cyrus pone fecha de lanzamiento a ‘Flowers’, su nuevo single

Miley Cyrus ha empezado el 2023 por todo lo alto. La artista estadounidense sorprendió a sus fans al anunciar desde su especial de Nochevieja en directo de la cadena estadounidense NBC, Miley’s New Year’s Eve Party, que su nuevo single Flowers estará disponible a nivel mundial el próximo 13 de enero.

Tras haber anunciado hace unas semanas que su nueva era musical estaba a punto de comenzar, Miley Cyrus ha puesto fecha de lanzamiento al primer single de esta nueva etapa en su carrera. Una canción que no dejará indiferente a nadie, como todos los lanzamientos de la artista estadounidense.

Por otro lado, la fecha de lanzamiento ha dado mucho que hablar en las redes sociales, debido a que el 13 de enero es el cumpleaños de Liam Hemsworth, de quien se divorció en 2021 después de más de una década juntos. De esta forma, regresa a la música el mismo día que su ex marido cumplirá 33 años.

NEW YEAR, NEW MILEY, NEW SINGLE. FLOWERS JANUARY 13. pic.twitter.com/GnaQCApxcp

Los fans de la artista estadounidense comenzaron a especular sobre nueva música de Miley Cyrus cuando ella misma anunció que el 2023 sería gran año a través de los carteles de NEW YEAR NEW MILEY (nuevo año, nueva Miley) que inundaron las redes sociales el pasado mes de diciembre.

Poco después, en su página web oficial comenzó una cuenta atrás para un anuncio, que finalmente ha sido el lanzamiento de una canción titulada Flowers que verá la luz el próximo 13 de enero. Una fecha que los fans de la artista ya tienen marcada en su calendario.

La cuenta atrás ha empezado y todo apunta a que será un regreso musical por todo lo alto, pues cuando Miley Cyrus anuncia su vuelta a la música, lo hace a lo grande, tal y como ocurrió con la era de Bangerz, Malibu o con Plastic Hearts, su último lanzamiento discográfico hasta la fecha.

