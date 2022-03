El 8-M coincidió con el concierto benéfico organizado por Rocío Carrasco, ‘Mujeres cantan a Rocío Jurado’, para hacerle un homenaje a su madre con las voces de grandes artistas del panorama musical. Sin embargo, no solo hubo cantantes en este evento, sino que diversos profesionales y celebrities pasearon por la alfombra roja, siendo una de ellas Mercedes Milá, la histórica presentadora de Telecinco.

Jorge Javier Vázquez conectó en directo desde ‘Sálvame’ con el evento que cubría Adela González y pudo hablar con la mítica presentadora de ‘Gran Hermano’. «Ayer le pregunté al jefe, porque me habían llegado informaciones de que te ibas del grupo», lanzaba una pullita Milá, algo a lo que acostumbran entre ellos dos. No obstante, no solo se ha dirigido al presentador, sino también a Mediaset y con un tono enfadado: «Han despedido a tres sastras, y una de ellas era mi sastra. Lo encuentro intolerable. Lo digo muy en serio».

Jorge Javier da la bienvenida a Mediaset a Mercedes Milá #yoveosalvame pic.twitter.com/us2fzt9KxE — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) March 8, 2022

Una denuncia que el de Badalona también apoyó: «Yo también voy a echar muchísimo de menos a Maribel, Toñi y Begoña. Son decisiones que yo tampoco acabo de comprender». Fue aquí, cuando Adela recondujo el tema y quiso preguntarle a la periodista por la figura de rocío Jurado, ya que ella tuvo el placer de entrevistarla en varias ocasiones.

«Esas letras, vistas desde hoy, tienen un punto de reivindicación de vida, que me parece muy interesante», elogió. «Se lo agradezco a Rocío Carrasco, porque me ha hecho darme cuenta de alguna de las canciones. Yo la entrevisté en varias ocasiones. Tenía un gran sentido del humor. Era muy valiente», siguió contando la aristócrata. Mercedes Milá fue muy amiga de la cantante y muestra un apoyo incondicional en la actualidad hacia Rocío Carrasco, por lo que no podía faltar en este día, así que fue la encargada de presentar el evento junto a Isabel Jiménez.