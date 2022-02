‘Café con aroma de mujer’ se ha convertido en uno de los mayores fenómenos de Netflix del momento. La telenovela colombiana protagonizada por William Levy y Laura Londoño, ya es todo un éxito mundial, que incluso ha conquistado a la periodista Mercedes Milá.

Son muchos los rostros conocidos de nuestro país que han confesado estar enganchados a las tramas de ‘Café con aroma de mujer’, una de ellos Mercedes Milá. De hecho, la presentadora compartió el pasado 14 de febrero una imagen en su cuenta de Instagram en la que aparecían los protagonistas de la serie.

En la imagen, la pareja aparece sonriendo mirando a cámara, una imagen de detrás de las cámaras, que refleja a la perfección la gran relación que mantienen en el set del rodaje cuando se apagan las cámaras.

De esta forma, coincidiendo con el día de los enamorados, la ex presentadora de ‘Gran Hermano’ quiso compartir con sus seguidores un pensamiento sobre las relaciones amorosas, poniendo de ejemplo a los protagonistas de ‘Café con aroma de mujer’.

“Hoy me han preguntado que pareja seria para mí un buen ejemplo de amor. No he tenido que pensar mucho: Gaviota y Sebastián, los protagonistas de la serie Café con Aroma de Mujer reúnen para mí todas las condiciones”, escribió Mercedes Milá junto a la imagen en su cuenta de Instagram.

Por otra parte, la periodista también ha compartido un detalle de Sebastián, el personaje que interpreta el actor cubano, que le enamoró: “Esta escena de la telenovela de mi querido William Levy es mi preferida. Porque ya es lo que me faltaba: que se pusiera a doblar la ropita de esa criatura ayudando así a su chica a hacer la maleta. Pero no lo hace de cualquier manera, como el 90,9% de los hombres del mundo haría, él presta atención, coloca las manguitas de ese jersey blanco una sobre otra para que lleguen en buen estado. Y así poder ponerle todas esas prendas minúsculas como a él le gustaría”.

Un mensaje que sorprendentemente ha tenido respuesta por parte del actor: “Ahora que esté en España no necesitas te ayudo a doblar la ropa. Besos”, escribió él.