El pasado 17 de mayo, el mundo entero fue testigo de la emisión de una nueva gala final de Eurovisión. El popular certamen musical se ha convertido en uno de los eventos musicales más importantes, pues lleva celebrándose desde 1956. Sin embargo, para nadie es un secreto que, durante los últimos años, han imperado factores que poco tienen que ver con el musical. De hecho, con respecto a la edición de este año, han sido varios los países participantes que se han quejado por la participación de Israel, que casi gana el festival, y del resultado del televoto. Y es que, para muchas delegaciones, es incompresible el resultado que han obtenido algunos representantes. Una situación que Melody está viviendo muy de cerca.

La cantante sevillana no partía como la favorita de Eurovisión 2025, pero contaba con mucho apoyo entre el público. De hecho, su presentación en la gran final causó una grata impresión entre los eurofans. Y es que, si buscamos el vídeo de su actuación en redes sociales, es uno de los más vistos hasta el momento. Sin embargo, la sorpresa fue mayúscula al ver el resultado del televoto y de las votaciones del jurado experto. Pues, la cantante tuvo que conformarse con 37 puntos en total, sumando los 27 puntos del jurado profesional y los 10 del televoto. Una puntuación que la posicionó como la antepenúltima en la tabla de clasificación y con la que se manifestaba que Esa Diva, su canción, no había conquistado a Europa.

Lo sucedido no solo causó una gran decepción en la delegación española, también lo hizo entre todos los españoles. De hecho, la propia Melody no quiso hacer ningún tipo de valoración al respecto. Además, y para sorpresa de todos, la artista canceló toda su agenda con RTVE posterior al festival y rechazó viajar con los miembros de su delegación de vuelta a España.

La sevillana indicó que su mayor deseo, tras haber cumplido como representante de España en Eurovisión, era regresar a su casa para poder ver a su hijo y a su familia. Un gesto que pilló a todos por sorpresa, pero que fue comprendido. Eso sí, entre los comentarios que se realizaron al respecto, varios periodistas que trataron con la intérprete indicaron que ella se encontraba muy molesta por lo sucedido en Basilea, Suiza.

Ahora, más de una semana después, han salido a la luz las imágenes que reflejan cómo vivió Melody el momento de las votaciones. Un vídeo que se ha viralizado en redes sociales y donde las caras de la cantante, las cuales no reflejaban ningún tipo de conformidad, lo decían todo.

Melody concede su primera rueda de prensa tras ‘Eurovisión 2025’

Tal y como se ha confirmado, la tarde de este 26 de mayo, Melody se presentará en las instalaciones de RTVE en Prado del Rey para hablar con los medios de comunicación. Un encuentro donde piensa decir todo lo que piensa respecto a su paso por el Festival de la Canción y que tendrá lugar a partir de las 16:00 horas.

«Voy a hablar con todos vosotros, os voy a contar cosas. Anécdotas también de cosas que he vivido, que me han pasado. Y ya está. Lo que pasa es que se está formando una y no entiendo qué es lo que está pasando», dijo en declaraciones a Vamos a ver.