Melendi avisa a un talent de ‘La Voz Kids’: «No sé si mi sinceridad resultará hiriente»

La Voz Kids ha sido uno de los pocos programas que no han cambiado en los últimos días su horario por culpa de la Eurocopa y ha celebrado este sábado una emocionante semifinal. Melendi, como es habitual, dejó salir brutal sinceridad con uno de los talents del equipo de Rosario.

Todo ha ocurrido después de la actuación de Juan Francisco, que salió al escenario a cantar Entre sobras y sobras me faltas, uno de los clásicos de Antonio Orozco, uno de los coaches históricos del programa. Su actuación ha sido una de las más espectaculares de la noche gracias a su voz y a su puesta en escena.

La propia Rosario era la primera en felicitarle nada más terminar: «Lo has hecho muchísimo mejor hoy que todos los días que te he visto. Nos has puesto a todos los pelos de punta». Pero en ese momento ha tomado la palabra el asturiano, que ha querido dar su opinión sin ningún tipo de filtro.

«Te digo, Juanfran, jolín. Yo no sé si mi sinceridad resultará hiriente o no, pero tengo que serlo», arrancaba Melendi mientras el resto de coaches le miraban pensando en lo peor. «No estabas en mis quinielas y ha sido la actuación de la noche», le ha dicho ante el asombro de todos, que respiraban aliviados.

«La actuación de la noche en cuanto a emoción, en el sentido de trasladar la emoción. Yo creo que el público ha sentido lo mismo y eso te va a venir muy bien. Yo creo que La Voz te ha convertido en un artista mucho más amplio», añadía. Según el creador de Mi jardín con enanitos, Juanfran estaba muy «encasillado en un solo género», pero que gracias a esta actuación ha saltado a un pop más flamenco que le queda muy bien y que cree que ese puede ser su camino a seguir a partir de ahora en la música.

El público opina igual que Melendi

Tras las valoraciones del coaches ha llegado el momento de que todos los miembros del equipo de Rosario saliesen al plató, pero esta vez para saber los nombres de los dos que pasan a la final del programa. Ha sido el público presente en el enorme plató de La Voz Kids, que son 1000 personas en las gradas, lo que con sus votos han decidido que Juan Francisco sea el primer clasificado.

Aunque lo ha reconocido fuera del plató, para ella no era el favorito para que el público le votase para clasificarse, pero su actuación en directo ha sido mucho mejor de lo que ella misma esperaba.

Después de esa decisión, fácil porque han sido el público el que la ha tomado, le tocaba a la cantante dar un segundo nombre para ir a la final. En este caso ha sido Rafael el elegido, ya que ha sido el que le ha robado el corazón desde el primer minuto: «Yo creo que él lo hace muchísimo mejor que lo ha hecho hoy, pero creo en él porque sé el talento que tiene y por lo tanto apuesto por él».